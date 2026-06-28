В Таїланді у валізі знайшли тіло 17-річної дівчини: австралійця звинуватили у вбивстві неповнолітньої

Підозрюваного затримали в аеропорту Бангкока під час спроби залишити країну.

Фото: Reuters

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У Таїланді громадянину Австралії Саймону Пітеру Карману висунули обвинувачення у вбивстві 17-річної дівчини, тіло якої знайшли у валізі поблизу залізничної колії в місті Паттайя. За даними ВВС, загиблою є Тунчанок Донхомла.

Дівчину оголосили зниклою у п'ятницю близько 17:00 за місцевим часом. Уже в ніч на суботу поліція виявила її тіло у валізі, залишеній неподалік залізниці.

Підозрюваного затримали в аеропорту Суварнабгумі в Бангкоку. За версією таїландської поліції, він готувався залишити країну. Аеропорт розташований приблизно за 150 кілометрів від Паттайї.

Під час розслідування правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження. За їхніми даними, Карман зайшов до кондомініуму разом із дівчиною, а згодом вийшов звідти сам, несучи велику валізу.

Як стверджує поліція, після цього чоловік завантажив валізу на мотоцикл і поїхав у напрямку залізничної лінії. Його затримали в аеропорту приблизно о 01:15, а тіло дівчини знайшли орієнтовно через 15 хвилин після цього.

За повідомленнями медіа, австралієць заперечує обвинувачення у вбивстві. Йому також інкримінують дії, пов'язані з переміщенням або приховуванням тіла, а також вивезенням неповнолітньої з сексуальною метою. Сам підозрюваний стверджує, що нібито діяв у межах самооборони.

Після затримання Карман звернувся до родини загиблої.

«Мені шкода через те, що сталося з вашою донькою. Це було поза моїм контролем», — сказав він у відеозверненні, записаному під вартою.

Також він заявив, що розуміє біль рідних дівчини.

«Я знаю, що вам буде дуже сумно, боляче… так само, як і мені», — сказав Карман.

Батько загиблої повідомив, що глибоко засмучений смертю доньки. Її мачуха заявила, що хоче, аби підозрюваний поніс повну відповідальність.

«Я просто хочу, щоб він зіткнувся з усіма наслідками», — сказала вона.

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