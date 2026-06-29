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Командир 154 ОМБр Кононніков мав вогнепальне поранення: поліція відкрила справу про вбивство

08:12, 29 червня 2026
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У полковника Володимира Кононнікова було вогнепальне поранення.
Командир 154 ОМБр Кононніков мав вогнепальне поранення: поліція відкрила справу про вбивство
Фото: censor.net
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова знайшли мертвим.

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Згодом поліція Запорізької області повідомила, що у полковника Володимира Кононнікова було вогнепальне поранення. Обставини його загибелі встановлюють правоохоронці.

«Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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поліція вбивство

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