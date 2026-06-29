Жара угрожает энергосистеме: граждан призывают зарядить павербанки

В Украине растет потребление электроэнергии из-за жаркой погоды.

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Из-за повышения температуры в ближайшие дни энергосистема Украины будет работать в очень напряженном режиме. Об этом предупредил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, в Киеве каждые дополнительные +3°C добавляют около 100 МВт нагрузки на систему. Помимо бытовых кондиционеров, существенный дефицит создают системы охлаждения офисов, торговых центров и предприятий.

В то же время Коваленко говорит, что жара — это серьезное испытание для оборудования, которое на протяжении последних четырех лет войны неоднократно подвергалось российским атакам.

«После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз продолжается активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонте, часть работает буквально на пределе своих возможностей», — отметил он.

Генеральный директор компании надеется, что период жары пройдет без существенных ограничений, однако призывает держать гаджеты и павербанки заряженными, а также следить за официальными сообщениями энергетиков.

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