29 июня — какой сегодня праздник и главные события

29 июня в Украине и мире празднуют Международный день промышленного дизайна.

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В понедельник, 29 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 июня в Украине и мире празднуют Международный день рыбака. Праздник появился как способ почтить труд рыбаков, обеспечивающих продовольственную безопасность, работающих в сложных погодных условиях и часто связанных с риском и тяжелым физическим трудом. Праздник носит скорее народный и профессиональный характер, чем официальный государственный статус, но он популярен во многих странах, особенно там, где рыболовство является важной частью экономики и культуры.

Также 29 июня Международный день тропиков. Международная дата, установленная Организацией Объединенных Наций. Ее цель — привлечь внимание к значению тропических регионов Земли, которые охватывают примерно 40% поверхности планеты и являются домом для большинства мирового биоразнообразия.

А еще 29 июня Международный день промышленного дизайна. Его инициировала Всемирная организация дизайна, чтобы выделить роль промышленного дизайна в современном мире. Промышленный дизайн включает создание всего — от бытовой техники и мебели до автомобилей и цифровых устройств.

29 июня празднуют Международный день грязи. Идея праздника проста и немного символична: вернуть детей и взрослых в контакт с природой. Этот праздник не имеет официального международного статуса, но стал популярен как веселая традиция, объединяющая экологию, свободу игры и контакт с природной средой.

Какой сегодня церковный праздник

29 июня верующие празднуют День памяти святых верховных апостолов Петра и Павла . Апостол Петр был рыболовом. Сначала его звали Симон, а имя Петр (что означает «скала») дал ему Христос. Он стал символом крепкой веры и считается первым епископом Рима. По преданию, погиб мученической смертью — был распят вверх ногами. Апостол Павел сначала преследовал христиан и носил имя Савл. После духовного обращения стал ревностным проповедником Евангелия среди язычников и написал много посланий, вошедших в Новый Завет. Также погиб как мученик в Риме.

Календарь важных событий за 29 июня

1174 год — в Ипатьевской летописи впервые вспоминают поселение Лтава — древнее название современной Полтавы;

1236 год — военные формирования крестоносцев одерживают победу и захватывают один из главных центров мусульманской Испании — город Кордова;

1575 год — в ходе битвы при Нагасино войска японского полководца Оды Нобунаги, вооруженные аркебузами, наносят сокрушительное поражение знаменитой коннице клана Такеда;

1579 год — испанские войска совершают жестокую карательную акцию против мирного населения голландского города Маастрихт, повлекшие массовую гибель местных жителей;

1613 год — в столице Англии — Лондоне — в результате возгорания во время театральной постановки по пьесе Уильяма Шекспира “Генрих VIII” дотла сгорает легендарный театр “Глобус”;

1644 год — во время битвы при Кропреде-Бридж, монархическое войско роялистов под предводительством короля Карла I одерживает победу над армией английских парламентариев;

1659 год — украинские войска под командованием гетмана Ивана Выговского в битве под Конотопом наносят сокрушительное поражение московским силам, возглавляемым князем Алексеем Трубецким;

1945 год — Закарпатье, до того находившееся в составе Чехословакии, официально включают в РСФСР;

1949 год — в Южно-Африканской Республике вступает в силу первый из законов апартеида — документ, юридически запрещающий межрасовые браки.

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