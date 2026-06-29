Канада стала першим учасником 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2026
09:34, 29 червня 2026
Матч на «SoFi Stadium» в Інглвуді завершився з рахунком 0:1.
Фото: Getty Images
Збірна Канади обіграла команду Південно-Африканської Республіки у рамках 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Поєдинок на «SoFi Stadium» в Інглвуді, штат Каліфорнія (США), завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі канадці забили у компенсований до другого тайму час — на 90+2-й хвилині Стівен Еустакіо.
Суперник Канади по 1/8 фіналу ще не визначився. Ним буде переможець пари Нідерланди — Марокко, який відбудеться 30 червня, о 04:00 за київським часом.
Нагадаємо, Мундіаль проходить з 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді.
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