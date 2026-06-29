Чоловіка зупинили на блокпості та повезли на ВЛК, хоча ще у 2017 році його виключили з обліку — він звернувся до суду

Позивач заявив, що його фактично не оглядали лікарі та не дали можливості надати медичні документи.

Джерело фото: КМВА

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Другий апеляційний адміністративний суд розглянув спір між громадянином та військово-лікарською комісією щодо законності повторного визнання його придатним до військової служби. Позивач стверджував, що ще у 2017 році його було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Водночас після зупинки на блокпості у 2025 році він пройшов новий медичний огляд, за результатами якого ВЛК визнала його придатним до військової служби. Чоловік наполягав, що медичний огляд проведено з порушеннями, і просив суд скасувати постанову ВЛК.

Апеляція залишила без змін рішення Харківського окружного адміністративного суду, який відмовив у задоволенні позову про скасування постанови військово-лікарської комісії щодо придатності громадянина до військової служби.

Обставини справи

Позивач зазначав, що у 2017 році ВЛК визнала його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. У листопаді 2025 року його зупинили на мобільному блокпості в Харкові для перевірки військово-облікових документів.

За словами чоловіка, попри пред'явлений військовий квиток із відміткою про виключення з військового обліку, його доставили до ВЛК. Після цього він сформував запит у застосунку «Резерв+» та отримав інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, з якої вбачалося, що за результатами медичного огляду від 5 листопада 2025 року його визнано придатним до військової служби. Згодом ТЦК повідомив, що він підлягає призову. Не погодившись із таким висновком ВЛК, чоловік звернувся до адміністративного суду.

На що посилався позивач

В апеляційній скарзі позивач стверджував, що фактичного медичного огляду лікарями не проводилося, а процедура проходження ВЛК була порушена. Також він зазначав, що не мав можливості надати медичну карту та інші документи, оскільки був доставлений до ТЦК без можливості отримати їх за місцем проживання.

Крім того, позивач наполягав, що після виключення з військового обліку у 2017 році він більше не мав статусу військовозобов'язаного, а тому не повинен був проходити повторний медичний огляд.

Що встановив суд

Колегія суддів погодилася з висновками суду першої інстанції та зазначила, що Положення №402 передбачає спеціальний порядок перегляду постанов позаштатних ВЛК.

Суд звернув увагу, що ВЛК регіону та Центральна військово-лікарська комісія мають повноваження перевіряти постанови підпорядкованих комісій, скасовувати або змінювати їх, а також призначати повторний чи контрольний медичний огляд. Саме ці органи здійснюють перевірку правильності висновків позаштатних ВЛК.

Апеляційний суд зазначив, що з матеріалів справи 520/32381/25 вбачається звернення позивача зі скаргою до ВЛК вищого рівня. Водночас остаточного рішення ВЛК регіону або Центральної військово-лікарської комісії щодо перегляду постанови позаштатної ВЛК ухвалено не було. За таких обставин колегія погодилася з висновком суду першої інстанції про недотримання встановленої Положенням №402 процедури оскарження результатів медичного огляду.

Відсутність медичних документів не звільняє від проходження ВЛК

Окремо суд звернув увагу на доводи позивача про неможливість надати медичні документи під час проходження ВЛК.

Колегія роз'яснила, що відповідно до Положення №402 військовозобов'язаний подає медичну карту та інші документи лише у разі, якщо відповідні відомості відсутні в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Водночас сама по собі відсутність у людини при собі медичної документації під час направлення на ВЛК не є підставою для відмови від проходження медичного огляду.

Суд не оцінює медичні висновки

Апеляційний суд також наголосив, що адміністративні суди не вправі перевіряти правильність встановленого діагнозу, визначати ступінь придатності до військової служби або підміняти собою військово-лікарські комісії.

Такі питання належать до компетенції ВЛК і потребують спеціальних медичних знань. Повноваження суду обмежуються перевіркою того, чи було дотримано процедуру ухвалення рішення. На підтвердження цього колегія послалася на усталену практику Верховного Суду, зокрема постанови від 26 лютого 2025 року у справах №600/3273/22-а та №240/13173/22, а також раніше сформульовані правові висновки щодо меж судового контролю за рішеннями ВЛК.

Чому суд не досліджував питання виключення з військового обліку

Доводи позивача про те, що у 2017 році його було виключено з військового обліку, апеляційний суд не оцінював по суті.

Колегія зазначила, що предметом спору було виключно оскарження постанови ВЛК про придатність до військової служби. Законність виключення особи з військового обліку або її подальшого взяття на військовий облік у межах цієї справи не розглядалася, тому суд не давав оцінки цим обставинам.

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Харківського окружного адміністративного суду — без змін.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, прямо передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.

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