Військовим дозволили переводитися між частинами через онлайн-рапорт: уряд запустив експеримент

Кабінет Міністрів запровадив тримісячний експеримент із цифрового переміщення військовослужбовців ЗСУ між частинами в межах одного корпусу через електронні рапорти.

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В Україні набрав чинності експериментальний механізм переміщення військовослужбовців у межах корпусу. Йдеться про Постанову Кабінету Міністрів України від 24 червня 2026 року №806, яка вносить зміни до урядової постанови №1291 від 12 листопада 2024 року та запускає окремий порядок кадрових переміщень у Збройних Силах України.

Документ запроваджує новий цифровий механізм подання рапортів, автоматизовану перевірку даних та чітко визначені умови, за яких військовослужбовець може ініціювати переведення в межах корпусу.

Суть експерименту: внутрішнє переміщення без погодження через «ручні процедури»

Постанова передбачає запуск експериментального проєкту, який дозволяє військовослужбовцям ЗСУ переміщатися між військовими частинами, що входять до одного корпусу або тимчасово підпорядковані його командуванню. Мова йде про переміщення: у межах одного району або сектору відповідальності корпусу, виключно за ініціативою військовослужбовця, через електронний рапорт у державній цифровій системі.

Експеримент триватиме три місяці з моменту набрання чинності постановою №806, але не довше строку дії базової постанови №1291.

Хто може скористатися новим механізмом

Право на переміщення отримують:

військовослужбовці ЗСУ;

зі званнями до старшого сержанта/головного старшини включно; які не займають офіцерських посад.

Таким чином, механізм охоплює переважно сержантський і рядовий склад.

Як працює процедура переміщення

Ключова новація – повна цифровізація процесу. Військовослужбовець подає рапорт через: Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. У рапорті зазначається: обрана військова частина, персональні дані, військове звання, поточне місце служби, контактні дані, згода на можливе призначення на нижчу посаду.

Рапорт підписується електронним підписом, після чого система автоматично перевіряє дані через державні реєстри.

Обмеження та «фільтри» системи

Постанова передбачає низку обмежень, за яких подання рапорту неможливе: подано інший рапорт, що ще розглядається;

військовослужбовець не перебуває у частині щонайменше 1 рік після попереднього переміщення;

самовільне залишення частини або дезертирство;

перевищення звання (вище головного сержанта);

вихід за межі одного корпусного району;

досягнення ліміту переміщень у конкретній частині;

обрана частина вже має обмеження на прийом.

Також встановлено ліміти: до 50 військовослужбовців на місяць у бригадах і полках; до 10 – у батальйонах.

Процедура ухвалення рішення

Після подання рапорту: система проводить автоматичну перевірку, на 30-й день готується проєкт розпорядження, рішення оформлюється електронно службою персоналу, військовий отримує повідомлення через портал.

Командир частини зобов’язаний: вивільнити посаду, оформити документи, передати особову справу, виключити військовослужбовця зі списків. Нова частина зобов’язана: прийняти військовослужбовця, призначити на посаду, повідомити кадрову службу.

Мета експерименту

Уряд визначає кілька ключових цілей: підвищення мотивації військовослужбовців, зменшення випадків самовільного залишення частин, покращення управління кадровими ресурсами, підвищення оперативної стійкості корпусів, оптимізація внутрішніх переміщень без втрати боєздатності.

Що зміниться для військових

З’являється право «внутрішнього переведення». Військовослужбовці вперше отримують формалізовану можливість: змінити частину в межах свого корпусу, без класичної довгої бюрократичної процедури через командування різних рівнів. Менше залежності від командирських рішень. Частина процесу переходить в автоматизовану систему: подання рапорту, перевірка даних, формування проєкту рішення. Це зменшує «людський фактор» на етапі розгляду. Повна цифровізація кадрового переміщення. Всі дії відбуваються через державний портал: рапорт, підпис, перевірка, повідомлення, документообіг. Це зменшує паперові процедури та прискорює процес. Обмежена свобода вибору. Попри нові можливості, військові отримують жорсткі рамки: лише в межах корпусу, лише певні звання, лише за умови наявності вакансій і лімітів, із затримкою 30 днів на оформлення. Ризик «кадрових черг». Через встановлені ліміти (50/10 осіб на місяць): можливе накопичення заяв, конкуренція між військовими за переведення; нерівномірне навантаження на підрозділи. Посилення контролю за стабільністю підрозділів. Командування отримує право: тимчасово зупиняти участь частини в експерименті, блокувати масові переміщення у разі ризику зниження боєздатності.

Юридичний контекст і особливість механізму

Постанова №806 є частиною ширшого експериментального проєкту, який вже діє в системі військового управління з 2024 року. Новий блок про «переміщення в межах корпусу» фактично створює окремий кадровий рівень – між бригадою та Генштабом. Це означає рух до моделі, де корпус стає ключовим елементом управління особовим складом.

У підсумку зазначимо, що Постанова №806 формує нову модель внутрішньої мобільності військовослужбовців, поєднуючи цифрові інструменти, обмежений добровільний вибір та контроль з боку командування. Фактично це спроба знайти баланс між: потребами армії у стабільності підрозділів та запитом військових на більшу гнучкість у службі.

Експериментальний характер документа означає, що його ефективність буде оцінюватися вже після перших місяців впровадження.

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