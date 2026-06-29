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Ексголова правління одного із банків налаштував схему з обходу внутрішнього фінмоніторингу

16:54, 29 червня 2026
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Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн.
Ексголова правління одного із банків налаштував схему з обходу внутрішнього фінмоніторингу
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Колишньому голові правління одного з українських банків повідомлено про підозру у причетності до незаконних фінансових операцій на суму понад 210 млн грн. Про це оголосив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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За даними слідства, посадовець вступив у змову з підприємцем для організації безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових операцій та уникнення процедур внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».

Як встановили правоохоронці, за «послуги» зі сприяння проведенню операцій банкір отримував винагороду у розмірі 0,15% від суми щомісячних транзакцій.

У період з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 млн грн. За кожною операцією, за даними слідства, посадовець отримував свою частку.

Правоохоронці задокументували листування між фігурантами, у якому вони узгоджували суми платежів, перекази коштів та підтвердження проведених операцій.

«Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході…

Коли людина, яка мала відповідати за контроль, фактично монетизує його обходження це вже питання не лише банківської етики, а кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди», - зазначив Руслан Кравченко.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Щодо підприємця, то він також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі, зазначили у ОГП.

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ОГП підозрюваний банк Руслан Кравченко

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