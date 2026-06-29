Розмір, способи стягнення та покарання за несплату: у Мінюсті роз’яснили питання щодо аліментів

За несплату аліментів в Україні передбачена комплексна відповідальність: від заходів примусового виконання та тимчасових обмежень у правах до адміністративної та кримінальної відповідальності.

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Міністерство юстиції України відповіло на п’ять найпоширеніших запитань про способи стягнення аліментів, визначення розмірів виплат та відповідальність за заборгованість.

Який мінімальний та максимальний розмір аліментів?

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. На сьогодні це 1408,50 грн на малюка до 6 років та 1756 грн на дитину віком від 6 до 18 років.

У разі стягнення аліментів у частці від доходу в порядку наказного провадження їх розмір не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку — 2817 грн для дітей до 6 років та 3512 грн для дітей від 6 до 18 років.

Виплати можуть визначатися не лише як фіксована грошова сума, а й як частка від заробітку (доходу), — 1/4 на одну дитину, 1/3 на двох дітей, 1/2 на трьох і більше. У позовному провадженні частку доходу визначає суд з урахуванням обставин конкретної справи.

Чи можна змінити розмір аліментів?

Так. Закон дозволяє провести збільшення або зменшення розміру аліментів за умови істотних змін у матеріальному становищі та сімейних обставинах платника чи одержувача аліментів, а також — у реальних потребах дитини.

Зробити це можна як у разі встановлення розміру аліментів рішенням суду, так і тоді, коли цей розмір визначено в результаті домовленості між батьками у нотаріально посвідченому договорі.

У першому випадку змінити розмір аліментів можливо лише, звернувшись до суду і надавши докази обставин, які є підставою для перегляду цього розміру.

У другому випадку зміни можливі як у судовому порядку, так і в добровільному — шляхом укладення окремого договору, що передбачає збільшення або зменшення розміру аліментів. Після підписання сторонами такий договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

До якого віку сплачуються аліменти?

За загальним правилом аліменти сплачуються до досягнення дитиною 18 років. Водночас якщо повнолітня дитина продовжує навчання та потребує матеріальної допомоги, батьків можуть зобов’язати утримувати її до 23 років за умови, що вони мають таку можливість.

Відповідно до статті 182 СК України суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дітей з урахуванням таких обставин:

- стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

- стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;

- наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

- інші обставини, що мають істотне значення.

Чи можна стягнути аліменти без звернення до суду?

Так. Батьки можуть добровільно укласти договір про сплату аліментів. Такий договір обов’язково посвідчується нотаріусом, у ньому визначається розмір, строки та спосіб сплати і він має силу виконавчого документа.

У разі невиконання нотаріально посвідченого договору звертатися до суду не потрібно. Одержувач аліментів може звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, після чого подати цей виконавчий документ державному або приватному виконавцю.

Також аліменти можуть сплачуватися за усною домовленістю батьків без будь-якого документального оформлення. Однак усна домовленість не є самостійним виконавчим документом, не дає можливості одразу звернутися до виконавця та може ускладнювати доведення погодженого розміру та строків платежів.

Яке покарання передбачено за ухилення від сплати аліментів?

За несплату аліментів в Україні передбачена комплексна відповідальність: від заходів примусового виконання та тимчасових обмежень у правах до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, може обернутися для боржника обмеженням у праві виїзду за кордон, керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання.

Крім того, якщо заборгованість перевищує суму відповідних платежів за три місяці, відомості про платника аліментів вносяться до Єдиного реєстру боржників, що тягне за собою обмеження прав на відчуження майна та блокування банківських рахунків.

При заборгованості понад 6 місяців боржника можуть притягнути до виконання суспільно корисних робіт. Плата за суспільно корисні роботи перераховується на рахунок органу державної виконавчої служби та спрямовується на погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Також до неплатників аліментів застосовуються фінансові санкції. Якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів за один рік, виконавець накладає штраф у розмірі 20% боргу; за два роки — 30%; за три роки — 50%.

За злісне ухилення від сплати аліментів статтею 164 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді громадських робіт (від 80 до 120 годин) або пробаційний нагляд (до 2 років), або обмеження волі (до 2 років). У разі повторної судимості за цією статтею — громадські роботи (120–240 годин) або пробаційний нагляд (від 2 до 3 років), або обмеження волі той самий строк.

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