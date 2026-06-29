Мужчина утверждал, что его вообще не осматривали врачи ВВК, — но суд не отменил мобилизацию

Истец заявлял о грубых нарушениях при прохождении ВВК, однако суд не нашел оснований для отмены приказов.

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Второй апелляционный административный суд подтвердил законность мобилизации военнообязанного, который утверждал, что во время прохождения военно-врачебной комиссии его фактически не осматривали врачи, не дали возможности предоставить медицинские документы и без надлежащего обследования признали годным к военной службе. Суд пришел к выводу, что приказы о призыве и зачислении в воинскую часть являются производными от постановления ВВК о годности, а поскольку это постановление оставалось действующим и не было отменено или признано незаконным, оснований для отмены соответствующих приказов нет.

Обстоятельства дела

Истец просил суд признать противоправными и отменить приказ начальника ТЦК о его призыве во время мобилизации, а также приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава. Он утверждал, что процедура прохождения ВВК была грубо нарушена. По его словам, во время пребывания в поликлинике его заставляли подписывать документы, однако ни одного документа он не подписал, к врачам не заходил и медицинский осмотр фактически не проходил. Кроме того, истец заявлял, что представители ТЦК и ВВК проигнорировали его заболевания и медицинские документы, подтверждавшие проблемы со здоровьем.

Из материалов дела следует, что еще в 2024 году мужчина проходил лечение по поводу варикозной болезни нижних конечностей, перенес операцию и дважды признавался ВВК нуждающимся в лечении с повторным осмотром. Во время повторного осмотра 9 апреля 2025 года ВВК вынесла постановление о его годности к военной службе. На следующий день ТЦК издал приказ о призыве, а воинская часть — приказ о зачислении в списки личного состава.

Истец также сообщал, что пытался обжаловать заключение ВВК во внесудебном порядке. Он обращался в региональную ВВК, Центральную ВВК, Министерство обороны, Минздрав, ГБР, к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и в другие органы. По утверждению истца, в ответах на его обращения указывалось, что он уже имеет статус военнослужащего, а потому не может реализовать право на обжалование заключения ВВК.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего мужчина подал апелляционную жалобу.

Что отметил апелляционный суд

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции. Коллегия судей отметила, что Положение о военно-врачебной экспертизе №402 устанавливает отдельный порядок пересмотра постановлений ВВК. Если лицо не согласно с заключением внештатной ВВК, оно имеет право обратиться в ВВК более высокого уровня, которая может пересмотреть или отменить постановление, а также направить лицо на повторный либо контрольный медицинский осмотр.

Суд обратил внимание, что истец действительно обращался в 12-ю региональную ВВК и Центральную ВВК с заявлениями о пересмотре постановления относительно его годности. Вместе с тем материалы дела не содержат доказательств того, что справка ВВК от 9 апреля 2025 года была отменена или признана незаконной. Кроме того, предметом данного спора не являлась сама справка ВВК о годности, а также действия либо решения вышестоящих ВВК относительно пересмотра этого заключения.

Коллегия судей также подчеркнула, что определение годности гражданина к военной службе относится к компетенции военно-врачебных комиссий. Суд не уполномочен самостоятельно оценивать состояние здоровья лица или подменять выводы специализированного органа. Такой подход, отметил суд, соответствует правовым позициям Верховного Суда.

Апелляционный суд признал необоснованными доводы истца о том, что он фактически не проходил ВВК и не подписывал соответствующие документы, поскольку они не были подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами. Вместе с тем в материалах дела №520/20481/25 содержится действующая справка ВВК о признании его годным к военной службе, которая стала основанием для издания приказа о призыве и последующего зачисления в списки личного состава воинской части.

Суд отдельно подчеркнул, что приказ о призыве во время мобилизации и приказ о зачислении в списки личного состава воинской части являются производными от постановления ВВК о годности. Поэтому, пока такое постановление остается действующим, сами по себе ссылки на наличие заболеваний либо возможные нарушения процедуры прохождения медицинского осмотра не являются основанием для отмены этих приказов. Кроме того, приказ командира воинской части издается на основании документов, полученных от ТЦК, а не по собственному усмотрению воинской части.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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