На Киев надвигается мощная гроза: в некоторых районах перебои со светом, видео

Непогода уже накрыла Бровары и район и двигается в сторону столицы.

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В Киев приближается мощная гроза. В столице усиливается ветер, слышен гром, небо затягивают темные тучи. По прогнозам, в ближайшее время город накроют сильный ливень и гроза.

Ненастье уже охватило Бровары и близлежащий район, откуда грозовой фронт движется в направлении столицы.

Местные жители также сообщают о перебоях с электроснабжением. Отключение света зафиксировано в отдельных районах левого берега Киева.

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