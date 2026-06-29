На Київ насувається потужна гроза: у деяких районах перебої зі світлом, відео

Негода вже накрила Бровари та район і рухається у бік столиці.

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До Києва наближається потужна гроза. У столиці посилюється вітер, чути грім, небо затягують темні хмари. За прогнозами, найближчим часом місто накриють сильна злива та гроза.

Негода вже охопила Бровари та прилеглий район, звідки грозовий фронт рухається у напрямку столиці.

Місцеві жителі також повідомляють про перебої з електропостачанням. Відключення світла зафіксовано в окремих районах лівого берега Києва.

Нагадаємо, через сильну спеку Укренерго запроваджує графіки відключень світла 30 червня.

Потужна негода у Львові повалила десятки дерев, пошкодила будівлі та автомобілі, госпіталізувала 6-річну дівчинку після удару блискавки.

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