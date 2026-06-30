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Верховный Суд объяснил, как установить, сняли ли человека с воинского учета или исключили из него

11:13, 30 июня 2026
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Верховный Суд разъяснил, что при разрешении споров по военному учету суды должны установить, было ли лицо снято с военного учета или исключено из него, поскольку от этого зависит статус военнообязанного и правомерность сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Верховный Суд объяснил, как установить, сняли ли человека с воинского учета или исключили из него
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Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело о внесении сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов относительно статуса лица.

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Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций преждевременно отказали в удовлетворении иска, поскольку не выяснили, какое именно учетное действие фактически было совершено в отношении истца — снятие с воинского учета или исключение из него, а также не исследовали правовое и фактическое основание внесения соответствующей записи в военно-учетный документ.

Обстоятельства дела

Истец обратился в административный суд с требованием признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки относительно невнесения в электронный реестр сведений о его исключении с воинского учета и обязать внести соответствующие изменения.

В обоснование иска он указывал, что был исключен с воинского учета на основании пункта 3 части шестой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В подтверждение этого он ссылался на запись во временном удостоверении, выданном вместо военного билета.

Вместе с тем, согласно сведениям, отображавшимся в приложении «Резерв+» и Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, истец продолжал состоять на воинском учете как военнообязанный.

С целью устранения этого несоответствия представитель истца неоднократно обращался в территориальные центры комплектования и социальной поддержки с адвокатскими запросами о внесении в электронный реестр сведений об исключении истца с воинского учета. После того как соответствующие изменения внесены не были, а ответы на обращения фактически не поступили, истец обратился в суд.

В ходе рассмотрения дела установлено, что во временном удостоверении содержится запись о том, что лицо «снято с воинского учета», однако одновременно сделана ссылка на статью 37 Закона с указанием пункта, который, по мнению истца, соответствует именно основаниям для исключения с воинского учета.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Киевский окружной административный суд, с выводами которого согласился Шестой апелляционный административный суд, отказал в удовлетворении иска.

Суды исходили из того, что Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» четко разграничивает понятия «снятие с воинского учета» и «исключение с воинского учета», которые имеют различные основания и различные правовые последствия.

Суды указали, что исключение с воинского учета означает утрату лицом статуса военнообязанного, тогда как после снятия с воинского учета лицо такого статуса не утрачивает.

Исследовав временное удостоверение, суды пришли к выводу, что в нем содержится именно запись о снятии с воинского учета. По их мнению, одно лишь указание в документе на соответствующую норму статьи 37 Закона не изменяет содержания внесенной записи. В связи с этим суды признали правомерным отображение в реестре информации о пребывании истца на воинском учете.

Правовая позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд прежде всего обратил внимание на свою правовую позицию, изложенную в постановлении от 21 мая 2025 года по делу №280/2880/24, согласно которой законодатель четко разграничил понятия «снятие с воинского учета» и «исключение с воинского учета», предусмотрев для них различные основания и различные правовые последствия.

Суд подчеркнул, что лица, исключенные с воинского учета, утрачивают статус военнообязанных, тогда как граждане, снятые с воинского учета, продолжают пребывать в этом статусе.

Вместе с тем Верховный Суд пришел к выводу, что в данном деле суды предыдущих инстанций преждевременно сделали вывод о том, что истец был именно снят с воинского учета.

Коллегия судей отметила, что хотя буквальная формулировка записи во временном удостоверении действительно содержит слова «снят с воинского учета», суды не дали надлежащей оценки тому, что эта же запись одновременно содержит ссылку на правовое основание, сформулированное нечетко и не позволяющее бесспорно установить, на какую именно часть и пункт статьи 37 Закона ссылался субъект властных полномочий.

Верховный Суд подчеркнул, что статья 37 Закона имеет сложную структуру и содержит различные основания как для снятия, так и для исключения с воинского учета. При этом конкретное фактическое обстоятельство должно соответствовать конкретному правовому основанию, предусмотренному законом.

Суд обратил внимание, что если лицо было признано непригодным к военной службе, такое обстоятельство в соответствии с законом является основанием именно для исключения с воинского учета, а не для снятия с него. Поэтому формулировка в военно-учетном документе должна соответствовать правовому основанию внесения соответствующей записи, а субъект властных полномочий не наделен дискреционными полномочиями самостоятельно определять, применять ли при одинаковых установленных законом основаниях процедуру снятия или исключения с воинского учета.

Коллегия судей констатировала, что в спорном военно-учетном документе объединены взаимоисключающие сведения: с одной стороны указано о снятии с воинского учета, а с другой — приведено правовое основание, которое по своему содержанию может свидетельствовать об исключении с воинского учета. Такое внутреннее несоответствие требует установления действительного содержания записи и правового основания ее внесения.

По мнению Верховного Суда, после установления такого противоречия суды не могли ограничиться лишь буквальным толкованием формулировки «снят с воинского учета». Они были обязаны выяснить, какое именно учетное действие фактически было совершено в отношении истца, какие обстоятельства стали основанием для его совершения, соответствовали ли эти обстоятельства требованиям закона относительно снятия или исключения с воинского учета, а также исследовать материалы воинского учета, документы, на основании которых была внесена спорная запись, и другие доказательства, подтверждающие ее правовое и фактическое основание.

Верховный Суд подчеркнул, что именно установление того, было ли лицо снято с воинского учета или исключено из него, имеет решающее значение для определения наличия либо отсутствия статуса военнообязанного и, соответственно, для оценки правомерности отображения информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Поскольку суды предыдущих инстанций не обеспечили полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств дела, не исследовали все необходимые доказательства и не установили фактическое и правовое основание внесения спорной записи, Верховный Суд пришел к выводу о нарушении норм процессуального права.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Киевского окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда, а дело №320/29761/25 направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суд должен установить, какое именно учетное действие фактически было совершено в отношении истца, выяснить правовое и фактическое основание внесения записи во временное удостоверение и дать оценку всем доказательствам с учетом правовых выводов Верховного Суда.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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