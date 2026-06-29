Стало известно, превышен ли радиационный фон из-за пожаров в Чернобыльской зоне
19:41, 29 июня 2026
В Чернобыльской зоне отчуждения идет ликвидация масштабных лесных пожаров, к тушению которых привлечены более 200 спасателей.
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В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Для локализации очагов возгорания на севере Киевской области привлечены более 200 спасателей и около 60 единиц специальной техники.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что специалисты постоянно контролируют радиационную обстановку. По результатам измерений превышения естественного радиационного фона не зафиксировано.
Отмечается, что проведение работ существенно осложняет аномальная жара. В районах активного горения температура воздуха вблизи очагов пожаров местами достигает +50°C, что создает дополнительные риски для спасателей и затрудняет тушение огня.