Стало известно, превышен ли радиационный фон из-за пожаров в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Для локализации очагов возгорания на севере Киевской области привлечены более 200 спасателей и около 60 единиц специальной техники.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что специалисты постоянно контролируют радиационную обстановку. По результатам измерений превышения естественного радиационного фона не зафиксировано.

Отмечается, что проведение работ существенно осложняет аномальная жара. В районах активного горения температура воздуха вблизи очагов пожаров местами достигает +50°C, что создает дополнительные риски для спасателей и затрудняет тушение огня.

Напомним, экосистемные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения ухудшили качество воздуха в Киеве и Киевской области, а в случае изменения направления ветра загрязнение может вновь распространиться на столицу и прилегающие населенные пункты.

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