  1. В Україні

Стало відомо, чи перевищено радіаційний фон через пожежі у Чорнобильській зоні

19:41, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабних лісових пожеж, до гасіння яких залучено понад 200 рятувальників.
Стало відомо, чи перевищено радіаційний фон через пожежі у Чорнобильській зоні
фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чорнобильській зоні відчуження не припиняють боротьбу з масштабними лісовими пожежами. Для локалізації осередків займання на півночі Київської області задіяно понад 200 рятувальників і майже 60 одиниць спеціальної техніки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що фахівці постійно здійснюють моніторинг радіаційної обстановки. За результатами вимірювань перевищення природного радіаційного фону не зафіксовано.

Зазначається, що проведення робіт суттєво ускладнює аномальна спека. У районах активного горіння температура повітря поблизу осередків пожеж місцями досягає +50°C, що створює додаткові ризики для рятувальників і ускладнює гасіння вогню.

Нагадаємо, екосистемні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження погіршили якість повітря у Києві та Київській області, а за зміни напрямку вітру забруднення може знову поширитися на столицю та прилеглі населені пункти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Україна Київська область пожежа Чорнобиль

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Велика Палата підтвердила стандарти справедливого суду: грошової компенсації від ЄСПЛ недостатньо для повної справедливої сатисфакції

Справедливий суд— це не лише формальна присутність у залі засідань, а реальна можливість сторін впливати на формування доказової бази.

Зупинення строків давності під час мобілізації: як зміняться строки давності для корупційних справ НАБУ і САП

Чи стане військова служба підставою для зупинення строків давності: аналіз законопроєкту № 15354.

ТЦК переходять на електронні дані: що передбачають нові правила військового обліку для роботодавців

Нові правила військового обліку, що набрали чинності з 27 червня, змінюють порядок працевлаштування, звірки даних і обміну інформацією між підприємствами та ТЦК.

Військовим дозволили переводитися між частинами через онлайн-рапорт: уряд запустив експеримент

Кабінет Міністрів запровадив тримісячний експеримент із цифрового переміщення військовослужбовців ЗСУ між частинами в межах одного корпусу через електронні рапорти.

ЄСПЛ: держава не може блокувати возз'єднання сім'ї біженця через документи, які об'єктивно неможливо отримати

Якщо біженець не може надати документи з причин, що не залежать від нього, держава повинна забезпечити альтернативні способи підтвердження сімейних зв'язків та не затягувати процедуру возз'єднання сім'ї.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]