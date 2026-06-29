Стало відомо, чи перевищено радіаційний фон через пожежі у Чорнобильській зоні

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабних лісових пожеж, до гасіння яких залучено понад 200 рятувальників.

фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чорнобильській зоні відчуження не припиняють боротьбу з масштабними лісовими пожежами. Для локалізації осередків займання на півночі Київської області задіяно понад 200 рятувальників і майже 60 одиниць спеціальної техніки.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що фахівці постійно здійснюють моніторинг радіаційної обстановки. За результатами вимірювань перевищення природного радіаційного фону не зафіксовано.

Зазначається, що проведення робіт суттєво ускладнює аномальна спека. У районах активного горіння температура повітря поблизу осередків пожеж місцями досягає +50°C, що створює додаткові ризики для рятувальників і ускладнює гасіння вогню.

Нагадаємо, екосистемні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження погіршили якість повітря у Києві та Київській області, а за зміни напрямку вітру забруднення може знову поширитися на столицю та прилеглі населені пункти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.