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Верховний суд США заборонив Дональду Трампу звільняти Лізу Кук з Ради керуючих ФРС

19:27, 29 червня 2026
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Верховний суд США підтримав рішення нижчих інстанцій, які заблокували спробу президента Дональда Трампа звільнити членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук.
Верховний суд США заборонив Дональду Трампу звільняти Лізу Кук з Ради керуючих ФРС
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Верховний суд США не дозволив президенту Дональду Трампу звільнити членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук. Рішення найвищої судової інстанції, ухвалене 29 червня, залишило в силі постанови судів нижчих інстанцій, які раніше заблокували її звільнення.

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Дональд Трамп намагався усунути Лізу Кук із посади ще у серпні 2025 року, звинувативши її у шахрайстві з іпотекою. Однак суди стали на бік посадовиці та призупинили дію цього рішення.

Згідно з постановою Верховного суду, Ліза Кук продовжить виконувати обов'язки члена Ради керуючих ФРС до завершення розгляду її судового позову щодо законності спроби звільнення.

"Слід чітко зазначити, що остаточне вирішення питання, чи мав президент право звільнити Кук з "поважної причини", частково залежатиме від встановлених фактів. У цьому рішенні ми не розглядали фактичні обставини справи, оскільки вони ще не були встановлені чи проаналізовані відповідно до застосовних правових стандартів", – йдеться в рішенні Верховного суду.

Намір звільнити Лізу Кук Дональд Трамп оголосив у серпні 2025 року після звернення керівника Федерального агентства з фінансування житлового будівництва (FHFA) Білла Пулте. За його твердженням, посадовиця нібито одночасно декларувала житло в штатах Мічиган і Джорджія як основне місце проживання, щоб отримати вигідніші умови за іпотечними кредитами.

Ліза Кук відкинула всі висунуті звинувачення. Вона заявила, що справжньою причиною спроби її усунення стали розбіжності з адміністрацією президента щодо монетарної політики.

До складу Ради керуючих Федеральної резервної системи Кук була призначена у 2022 році тодішнім президентом США Джо Байденом.

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Верховний Суд США Дональд Трамп

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