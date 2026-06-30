Фальшиве повідомлення про замінування: скільки років в'язниці можна отримати за один дзвінок

За фальшиве повідомлення про замінування в Україні можна отримати до 8 років позбавлення волі.

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В Україні почастішали випадки неправдивих повідомлень про замінування судів, державних установ, навчальних закладів та інших об'єктів. Через такі повідомлення правоохоронці змушені проводити масштабні перевірки, евакуювати людей і залучати значні сили екстрених служб.

Попри те, що нерідко такі повідомлення виявляються фальшивими, їх автори несуть кримінальну відповідальність. Закон не робить різниці, яким способом була передана неправдива інформація — телефоном, через електронну пошту, месенджери чи інтернет.

Яке покарання передбачено за неправдиве повідомлення про замінування

Відповідальність за завідомо неправдиві повідомлення про замінування передбачена статтею 259 Кримінального кодексу України — «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності».

Зокрема:

частина 1 статті 259 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками;

частина 2 статті 259 КК України встановлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років, якщо об'єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров'я або заклади освіти, а також якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки або були вчинені повторно.

У Бориспільському міськрайонному суді як приклад невідворотності покарання навели нещодавно розглянуте кримінальне провадження.

Суть справи та рішення суду

Встановлено, що 22 червня 2025 року житель Київщини, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та відбуваючи покарання за попереднім вироком, зателефонував на спецлінію «102» та повідомив про нібито замінування однієї з вулиць у селі Гора Бориспільського району.

Правоохоронці оперативно перевірили інформацію, однак повідомлення виявилося неправдивим.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та пояснив, що телефонував із чужого мобільного телефону, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Причину своїх дій він пояснити не зміг.

Бориспільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 КК України, та призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Оскільки злочин був скоєний у період невідбутої частини покарання за попереднім вироком, суд частково приєднав невідбуте покарання та остаточно призначив чоловікові 2 роки 1 місяць позбавлення волі. Засудженого взяли під варту безпосередньо в залі суду (справа № 359/7948/25).

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