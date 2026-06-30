  1. В Украине

Фальшивое сообщение о заминировании: сколько лет тюрьмы можно получить за один звонок

20:31, 30 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За фальшивое уведомление о заминировании в Украине можно получить до 8 лет лишения свободы.
Фальшивое сообщение о заминировании: сколько лет тюрьмы можно получить за один звонок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине участились случаи ложных сообщений о минировании судов, государственных учреждений, учебных заведений и других объектов. Из-за таких сообщений правоохранители вынуждены проводить масштабные проверки, эвакуировать людей и привлекать значительные силы экстренных служб.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Несмотря на то, что подобные сообщения нередко оказываются ложными, их авторы несут уголовную ответственность. Закон не делает различий в зависимости от способа передачи ложной информации — по телефону, электронной почте, через мессенджеры или интернет.

Какое наказание предусмотрено за ложное сообщение о минировании

Ответственность за заведомо ложные сообщения о минировании предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса Украины — «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

В частности:

  • часть 1 статьи 259 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей либо наступлением других тяжких последствий;
  • часть 2 статьи 259 УК Украины устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения или образования, а также если такие действия повлекли тяжкие последствия либо были совершены повторно.

В Бориспольском горрайонном суде в качестве примера неотвратимости наказания привели недавно рассмотренное уголовное производство.

Суть дела и решение суда

Установлено, что 22 июня 2025 года житель Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения и отбывая наказание по предыдущему приговору, позвонил на спецлинию «102» и сообщил о якобы минировании одной из улиц в селе Гора Бориспольского района.

Правоохранители оперативно проверили информацию, однако сообщение оказалось ложным.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и пояснил, что звонил с чужого мобильного телефона, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить причины своих действий он не смог.

Бориспольский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 259 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Поскольку преступление было совершено в период неотбытой части наказания по предыдущему приговору, суд частично присоединил неотбытое наказание и окончательно назначил мужчине 2 года 1 месяц лишения свободы. Осужденный был взят под стражу непосредственно в зале суда (дело № 359/7948/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Постановление 821 отменено, но у ПФУ нет механизма выплат: как теперь вернуть пенсионные долги

После признания отдельных положений постановления Кабмина № 821 противоправными и недействительными правительство ищет новую модель выполнения пенсионных судебных решений.

Внесудебные споры между провайдерами будут рассматриваться независимо от участия второй стороны: вступили в силу изменения НКЭК

НКЭК обновила порядок рассмотрения споров между поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг, введя обязательное рассмотрение спора по обращению хотя бы одного из участников.

Проверки СБУ и блокировка карт: когда ВПЛ на самом деле могут потерять пенсию

Пенсионеры по статусу ВПЛ могут получать одновременно пенсию по возрасту и помощь на проживание, однако при условии соблюдения установленного уровня дохода.

Медицинские учреждения должны иметь специалистов по всем заявленным специальностям, а ветеранов и семьи погибших военнослужащих обслуживать в первоочередном порядке

Кабмин обновил лицензионные условия для медицинской практики: новые требования к персоналу и внеочередное обслуживание ветеранов.

Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания

Онлайн-правосудие: в Раде предлагают уточнить процедуру работы с оригиналами доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]