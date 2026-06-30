Фальшивое сообщение о заминировании: сколько лет тюрьмы можно получить за один звонок

За фальшивое уведомление о заминировании в Украине можно получить до 8 лет лишения свободы.

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В Украине участились случаи ложных сообщений о минировании судов, государственных учреждений, учебных заведений и других объектов. Из-за таких сообщений правоохранители вынуждены проводить масштабные проверки, эвакуировать людей и привлекать значительные силы экстренных служб.

Несмотря на то, что подобные сообщения нередко оказываются ложными, их авторы несут уголовную ответственность. Закон не делает различий в зависимости от способа передачи ложной информации — по телефону, электронной почте, через мессенджеры или интернет.

Какое наказание предусмотрено за ложное сообщение о минировании

Ответственность за заведомо ложные сообщения о минировании предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса Украины — «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

В частности:

часть 1 статьи 259 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей либо наступлением других тяжких последствий;

часть 2 статьи 259 УК Украины устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения или образования, а также если такие действия повлекли тяжкие последствия либо были совершены повторно.

В Бориспольском горрайонном суде в качестве примера неотвратимости наказания привели недавно рассмотренное уголовное производство.

Суть дела и решение суда

Установлено, что 22 июня 2025 года житель Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения и отбывая наказание по предыдущему приговору, позвонил на спецлинию «102» и сообщил о якобы минировании одной из улиц в селе Гора Бориспольского района.

Правоохранители оперативно проверили информацию, однако сообщение оказалось ложным.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и пояснил, что звонил с чужого мобильного телефона, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить причины своих действий он не смог.

Бориспольский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 259 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Поскольку преступление было совершено в период неотбытой части наказания по предыдущему приговору, суд частично присоединил неотбытое наказание и окончательно назначил мужчине 2 года 1 месяц лишения свободы. Осужденный был взят под стражу непосредственно в зале суда (дело № 359/7948/25).

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