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Верховный суд США запретил Дональду Трампу увольнять Лизу Кук из Совета управляющих ФРС

19:27, 29 июня 2026
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Верховный суд США поддержал решение низших инстанций, заблокировавших попытку президента Дональда Трампа уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук.
Верховный суд США запретил Дональду Трампу увольнять Лизу Кук из Совета управляющих ФРС
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Верховный суд США не позволил президенту Дональду Трампу уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук. Решение высшей судебной инстанции, принятое 29 июня, оставило в силе постановления судов нижестоящих инстанций, которые ранее заблокировали ее увольнение.

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Дональд Трамп пытался отстранить Лизу Кук от должности еще в августе 2025 года, обвинив ее в мошенничестве с ипотекой. Однако суды встали на сторону чиновницы и приостановили действие этого решения.

Согласно постановлению Верховного суда, Лиза Кук продолжит исполнять обязанности члена Совета управляющих ФРС до завершения рассмотрения ее судебного иска о законности попытки увольнения.

«Следует четко отметить, что окончательное решение вопроса о том, имел ли президент право уволить Кук по "уважительной причине", частично будет зависеть от установленных фактов. В данном решении мы не рассматривали фактические обстоятельства дела, поскольку они еще не были установлены или проанализированы в соответствии с применимыми правовыми стандартами», — говорится в решении Верховного суда.

О намерении уволить Лизу Кук Дональд Трамп объявил в августе 2025 года после обращения главы Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA) Билла Пулте. По его утверждению, чиновница якобы одновременно указывала жилье в штатах Мичиган и Джорджия в качестве основного места жительства, чтобы получить более выгодные условия ипотечного кредитования.

Лиза Кук отвергла все выдвинутые обвинения. Она заявила, что настоящей причиной попытки ее увольнения стали разногласия с администрацией президента по вопросам денежно-кредитной политики.

В состав Совета управляющих Федеральной резервной системы Кук была назначена в 2022 году тогдашним президентом США Джо Байденом.

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Верховный Суд США Дональд Трамп

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