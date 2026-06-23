В Николаевском ТЦК мужчину удерживали 18 дней без связи и со сломанными ребрами — Дмитрий Лубинец

После проверки омбудсмена 6 граждан освободили и направили на медицинское обследование.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о выявленных системных нарушениях прав человека в сборном пункте Николаевского областного ТЦК и СП, где, в частности, мужчины находились без связи до 18 дней и с травмами, полученными во время мобилизационных мероприятий.

По словам Лубинеца, к нему обратился брат мужчины, который, предположительно, во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции получил перелом ребер. После этого семья почти три недели не имела информации о его местонахождении и состоянии — связь с ним отсутствовала в течение 18 дней.

После прибытия представителей Уполномоченного в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП, по его информации, был установлен ряд фактов, которые могут свидетельствовать о нарушении прав человека.

По результатам проверки, как сообщил Лубинец, удалось освободить шестерых мужчин, которых не имели права удерживать. Среди них был мужчина со сломанными ребрами, у которого есть законные основания для отсрочки, поскольку он самостоятельно ухаживает за своей 80-летней матерью.

Также среди задержанных находился отец ребенка с инвалидностью. Отдельно сообщается об инциденте во время задержания, когда сотрудник полиции, по предварительным данным, мог ударить сына этого мужчины ногой. Ребенок остался один на улице в вечернее время, а впоследствии из-за стресса и имеющегося сахарного диабета его состояние ухудшилось. Николаевская областная прокуратура возбудила досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции, также рассматривается вопрос о внесении других сведений в ЕРДР.

Кроме того, представители Уполномоченного, по словам Лубинца, помогли освободить еще четверых мужчин. Двое из них страдают тяжелыми заболеваниями, еще один — вирусным гепатитом, а четвертый — проблемами с коленным суставом.

Все освобожденные лица были направлены для оформления документов об отсрочке или прохождении дополнительного медицинского обследования.

По инициативе представителя Уполномоченного в ГБР и прокуратуру направлено сообщение о возможных фактах превышения служебных полномочий, незаконного лишения свободы и оставления человека в опасности со стороны сотрудников полиции, ТЦК и СП.

«Подход к мобилизации требует немедленных изменений, а так называемой «бусификации» должен быть положен конец. Мобилизация необходима для обороны государства. Однако каждый случай незаконных действий должен получить правовую оценку. Ответственность должна быть неотвратимой», — подчеркнул Лубинец.

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