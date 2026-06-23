В Миколаївському ТЦК чоловіка утримували 18 днів без звʼязку і зі зламаними ребрами – Дмитро Лубінець

Після перевірки омбудсмана 6 громадян звільнили та направили на медобстеження.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про виявлені системні порушення прав людини у збірному пункті Миколаївського обласного ТЦК та СП, де, зокрема, чоловіки перебували без зв’язку до 18 днів та з травмами, отриманими під час мобілізаційних заходів.

За словами Лубінця, до нього звернувся брат чоловіка, який, імовірно, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції отримав перелом ребер. Після цього родина майже три тижні не мала інформації про його місцеперебування та стан — зв’язок із ним був відсутній протягом 18 днів.

Після прибуття представників Уповноваженого до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, за його інформацією, було встановлено низку фактів, які можуть свідчити про порушення прав людини.

За результатами перевірки, як повідомив Лубінець, вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати. Серед них був чоловік зі зламаними ребрами, який має законні підстави для відстрочки, оскільки самостійно доглядає за своєю 80-річною матір’ю.

Також серед утримуваних перебував батько дитини з інвалідністю. Окремо повідомляється про інцидент під час затримання, коли працівник поліції, за попередніми даними, міг вдарити сина цього чоловіка ногою. Дитина залишилася сама на вулиці у вечірній час, а згодом через стрес та наявний цукровий діабет її стан погіршився. Миколаївська обласна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, також розглядається питання внесення інших відомостей до ЄРДР.

Окрім цього, представники Уповноваженого, за словами Лубінця, допомогли звільнити ще чотирьох чоловіків. Двоє з них мають тяжкі захворювання, ще один — вірусний гепатит, а четвертий — проблеми з колінним суглобом.

Усіх звільнених осіб було направлено для оформлення документів щодо відстрочки або проходження додаткового медичного обстеження.

За ініціативи представника Уповноваженого до ДБР та прокуратури направлено повідомлення про можливі факти перевищення службових повноважень, незаконного позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК та СП.

«Підхід до мобілізації потребує негайних змін, а так званій «бусифікації» має бути покладено край. Мобілізація необхідна для оборони держави. Проте кожен випадок незаконних дій має отримати правову оцінку. Відповідальність повинна бути невідворотною», – наголосив Лубінець.

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