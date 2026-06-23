  1. Відео
  2. / В Україні

В Миколаївському ТЦК чоловіка утримували 18 днів без звʼязку і зі зламаними ребрами – Дмитро Лубінець

21:25, 23 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після перевірки омбудсмана 6 громадян звільнили та направили на медобстеження.
В Миколаївському ТЦК чоловіка утримували 18 днів без звʼязку і зі зламаними ребрами – Дмитро Лубінець
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про виявлені системні порушення прав людини у збірному пункті Миколаївського обласного ТЦК та СП, де, зокрема, чоловіки перебували без зв’язку до 18 днів та з травмами, отриманими під час мобілізаційних заходів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Лубінця, до нього звернувся брат чоловіка, який, імовірно, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції отримав перелом ребер. Після цього родина майже три тижні не мала інформації про його місцеперебування та стан — зв’язок із ним був відсутній протягом 18 днів.

Після прибуття представників Уповноваженого до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, за його інформацією, було встановлено низку фактів, які можуть свідчити про порушення прав людини.

За результатами перевірки, як повідомив Лубінець, вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати. Серед них був чоловік зі зламаними ребрами, який має законні підстави для відстрочки, оскільки самостійно доглядає за своєю 80-річною матір’ю.

Також серед утримуваних перебував батько дитини з інвалідністю. Окремо повідомляється про інцидент під час затримання, коли працівник поліції, за попередніми даними, міг вдарити сина цього чоловіка ногою. Дитина залишилася сама на вулиці у вечірній час, а згодом через стрес та наявний цукровий діабет її стан погіршився. Миколаївська обласна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, також розглядається питання внесення інших відомостей до ЄРДР.

Окрім цього, представники Уповноваженого, за словами Лубінця, допомогли звільнити ще чотирьох чоловіків. Двоє з них мають тяжкі захворювання, ще один — вірусний гепатит, а четвертий — проблеми з колінним суглобом.

Усіх звільнених осіб було направлено для оформлення документів щодо відстрочки або проходження додаткового медичного обстеження.

За ініціативи представника Уповноваженого до ДБР та прокуратури направлено повідомлення про можливі факти перевищення службових повноважень, незаконного позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК та СП.

«Підхід до мобілізації потребує негайних змін, а так званій «бусифікації» має бути покладено край. Мобілізація необхідна для оборони держави. Проте кожен випадок незаконних дій має отримати правову оцінку. Відповідальність повинна бути невідворотною», – наголосив Лубінець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація Дмитро Лубінець

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]