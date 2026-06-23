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Сестра проживала «в одной семье» с погибшим братом-военнослужащим — почему суд отказал сестре в наследственных выплатах

21:16, 23 июня 2026
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Апелляционный суд отменил решение об установлении факта проживания сестры с погибшим братом-военнослужащим одной семьей.
Сестра проживала «в одной семье» с погибшим братом-военнослужащим — почему суд отказал сестре в наследственных выплатах
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Хмельницкий апелляционный суд отменил решение местного суда об установлении факта проживания одной семьей на момент открытия наследства сестры с братом-военнослужащим, который погиб при выполнении боевого задания.

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Обстоятельства дела

Обращаясь в суд с заявлением об установлении юридического факта, женщина пояснила, что ее брат погиб в 2022 году в Донецкой области. До его смерти они проживали одной семьей, вели совместное хозяйство и были связаны общим бытом. Она является единственной наследницей после его смерти.

По словам заявительницы, установление факта проживания одной семьей с братом имеет для неё юридическое значение, в частности для получения выплат, предусмотренных для членов семей военнослужащих, погибших в результате участия в боевых действиях.

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление.

Не согласившись с таким решением, Министерство обороны Украины подало апелляционную жалобу. По мнению апеллянта, суд первой инстанции не учел, что установление факта проживания заявительницы с ее братом-военнослужащим одной семьей не приведет к возникновению у нее права на единовременную денежную помощь в связи с его гибелью.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с доводами Минобороны. Коллегия судей отметила: поскольку брат заявительницы погиб в ноябре 2022 года, то на момент его смерти текст статьи 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» был изложен в редакции в соответствии с Законом № 2489-IX от 29.07.2022 года:

«В случаях, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 статьи 16 настоящего Закона, право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют родители, один из супругов, не вступивший в повторный брак, несовершеннолетние дети, иждивенцы погибшего (умершего)».

Апелляционный суд по делу № 680/25/26 отметил, что установление факта проживания заявительницы с братом одной семьёй не имеет юридического значения для решения вопроса о назначении единовременной денежной помощи. Коллегия судей указала, что заявительница не входит в круг лиц, имеющих право на эту выплату.

Для возникновения такого права необходимо установить факт ее нетрудоспособности в понимании ч. 4 ст. 30 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и факт пребывания на иждивении у брата.

В этих обстоятельствах апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства обороны Украины — отменил решение суда первой инстанции и оставил заявление без удовлетворения.

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