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Управлять скутером хотят разрешить с 15 лет, а обучение в автошколах — с 14

21:09, 23 июня 2026
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На сайте правительства зарегистрирована петиция о снижении возраста для получения водительских прав категорий «А1» и «А» до 15 лет.
Управлять скутером хотят разрешить с 15 лет, а обучение в автошколах — с 14
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На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с призывом снизить минимальный возраст для получения водительского удостоверения категорий «А1» (мопеды, скутеры) и «А» (мотоциклы) с 16 до 15 лет.

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Авторы обращения предлагают внести изменения в статью 15 Закона Украины «О дорожном движении» и в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений.

В тексте петиции отмечается, что современные 15-летние подростки часто учатся в колледжах, техникумах или старших классах школ, расположенных далеко от дома, а часть из них также совмещает учебу с подработкой. Отдельно подчеркивается проблема мобильности в сельской местности, где общественный транспорт работает ограниченно или отсутствует.

Предложения петиции

Инициаторы предлагают:

  • снизить минимальный возраст для получения водительского удостоверения категорий «А1» и «А» с 16 до 15 лет;
  • разрешить обучение в автошколах по этим категориям с 14 лет;
  • обеспечить, чтобы к 15 годам учащиеся уже имели полную теоретическую и практическую подготовку для сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД;
  • ввести обязательное письменное нотариально заверенное согласие родителей или законных опекунов для допуска к обучению и экзаменам.

Авторы петиции просят Кабинет министров поддержать эту инициативу, привести законодательство в соответствие с современными условиями и снизить возрастной порог для получения водительских прав категорий «А1» и «А» до 15 лет.

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