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Керувати скутером хочуть дозволити з 15 років, а навчання в автошколах – з 14

21:09, 23 червня 2026
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На сайті уряду зареєстрували петицію про зниження віку для отримання водійських прав категорій «А1» та «А» до 15 років.
Керувати скутером хочуть дозволити з 15 років, а навчання в автошколах – з 14
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На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію із закликом знизити мінімальний вік для отримання посвідчення водія категорій «А1» (мопеди, скутери) та «А» (мотоцикли) з 16 до 15 років.

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Автори звернення пропонують внести зміни до статті 15 Закону України «Про дорожній рух» та до Положення про порядок видачі посвідчень водія.

У тексті петиції зазначається, що сучасні 15-річні підлітки часто навчаються у коледжах, технікумах або старших класах шкіл, які розташовані далеко від дому, а частина з них також поєднує навчання з підробітком. Окремо підкреслюється проблема мобільності у сільській місцевості, де громадський транспорт працює обмежено або відсутній.

Пропозиції петиції

Ініціатори пропонують:

  • знизити мінімальний вік для отримання посвідчення водія категорій «А1» та «А» з 16 до 15 років;
  • дозволити навчання в автошколах на ці категорії з 14 років;
  • забезпечити, щоб до 15 років учні вже мали повну теоретичну та практичну підготовку для складання іспитів у сервісних центрах МВС;
  • запровадити обов’язкову письмову нотаріальну згоду батьків або законних опікунів для допуску до навчання та іспитів.

Автори петиції просять Кабінет Міністрів підтримати ініціативу, адаптувати законодавство до сучасних умов та знизити віковий поріг для отримання прав категорій «А1» та «А» до 15 років.

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