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Руслан Кравченко: суд у Чорногорії арештував для екстрадиції в Україну ексдиректорку дитячого табору, де загинув 10-річний хлопчик

20:57, 23 червня 2026
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Колишню директорку дитячого табору «Olympic Village» затримали після оголошення в міжнародний розшук.
Руслан Кравченко: суд у Чорногорії арештував для екстрадиції в Україну ексдиректорку дитячого табору, де загинув 10-річний хлопчик
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Суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору «Olympic Village», де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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За його словами, 21 червня підозрювану затримали на території Чорногорії після того, як її оголосили в міжнародний розшук. Після повідомлення про підозру вона залишила територію України, у зв’язку з чим за запитом української сторони Інтерпол опублікував «червоне оповіщення».

Наразі прокуратура завершує процедури, необхідні для її екстрадиції в Україну.

У Генпрокуратурі зазначили, що справа перебуває на особистому контролі керівництва відомства. Також наголошується, що в суді вже розглядається обвинувальний акт щодо тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці.

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суд Чорногорія Руслан Кравченко

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