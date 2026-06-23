Дні адміністративної юстиції офіційно стартували: як це відбулося

Запорізький адмінсуд відкрив Дні адміністративної юстиції брейн-рингом до 30-річчя Конституції України.

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Упродовж 20 червня – 10 липня в Україні щороку відзначають Дні адміністративної юстиції. Основним завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судами спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Короткий екскурс у становлення адміністративної юстиції

Формування адміністративної юстиції у світі пов’язане з розвитком принципу контролю за діяльністю державної адміністрації та посиленням гарантій захисту прав людини у відносинах із владою.

Однією з найвідоміших моделей є французька система, яка сформувалася після Французької революції. У 1799 році було створено Державну раду Франції (Conseil d’État), що стала ключовим інститутом адміністративної юстиції та заклала підхід, за якого спори з адміністрацією розглядаються спеціалізованими органами.

Іншим поширеним підходом є німецька модель адміністративної юстиції, що розвивалася з XIX століття. Вона передбачає існування окремих адміністративних судів у системі судової влади та триінстанційну структуру розгляду справ: суд першої інстанції, апеляція та касація.

У країнах континентальної Європи адміністративна юстиція стала важливим інструментом реалізації принципу поділу влади та гарантією захисту громадян від можливих зловживань державної влади.

В Україні до початку XXI століття окрема система адміністративних судів не була сформована, а спори з органами влади розглядалися в межах загальних судів або в адміністративному порядку процедур.

Після проголошення незалежності у 1991 році розпочалося формування сучасної моделі судового захисту прав громадян у публічно-правових відносинах. Важливим кроком стало закріплення можливості оскарження рішень органів державної влади в судах.

Ключовим етапом стало ухвалення у 2005 році Кодексу адміністративного судочинства України, який запровадив окрему процесуальну модель адміністративного судочинства та визначив основні принципи його функціонування.

У 2005–2010 роках в Україні сформувалася система адміністративних судів трирівневої інстанційності — місцеві, апеляційні та Вищий адміністративний суд України. Кодекс адміністративного судочинства України (КАС України) був ухвалений Верховною Радою України 6 липня 2005 року (Закон № 2747-IV). Згодом, 15 грудня 2017 року, до нього було внесено масштабні зміни у зв’язку з початком роботи оновленого Верховного Суду.

У 2016–2018 роках у межах судової реформи систему було оновлено: Вищий адміністративний суд ліквідували, а його функції передали Касаційному адміністративному суду у складі Верховного Суду.

Сьогодні адміністративна юстиція в Україні є невід’ємною складовою правової держави та важливим механізмом контролю за діяльністю органів влади, що відповідає європейським стандартам судового захисту прав людини.

Практичний вимір: заходи у судах

Як приклад, у Запорізькому окружному адміністративному суді стартував цикл тематичних заходів з нагоди Днів адміністративної юстиції. Першим став інтелектуальний правовий брейн-ринг, присвячений 30-річчю Конституції України, який об’єднав суддів та працівників апарату у форматі командного змагання.

Відкриваючи захід, голова суду Олег Прудивус зазначив, що проведення брейн-рингу в дні адміністративної юстиції має символічне значення. Він підкреслив, що адміністративні суди відіграють важливу роль у забезпеченні верховенства права та захисті прав, свобод і законних інтересів громадян у сфері публічно-правових відносин, утверджуючи принципи законності та відповідальності держави перед людиною.

Учасники інтелектуального змагання продемонстрували високий рівень правових знань, ерудицію, кмітливість і навички командної взаємодії. Особливістю брейн-рингу став формат, за якого запитання для суперників готували самі команди, що сприяло розвитку критичного мислення та професійної комунікації.

У змаганні взяли участь дві команди — «Правовий фронт» і «Потужні». Обидві показали високий рівень підготовки, швидкість мислення та вміння ухвалювати рішення у складних правових ситуаціях.

Попри змагальний формат, основний акцент був зроблений на згуртуванні колективу та обміні досвідом. Окремим елементом заходу стала музична пауза у виконанні Никити Глазкова, сина помічника судді, яка додала події неформальної атмосфери.

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