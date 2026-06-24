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Як обрати свіжу рибу – ключові ознаки якості та псування продукту

09:24, 24 червня 2026
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Каламутні очі, різкий запах і пошкоджена упаковка — головні сигнали небезпеки.
Як обрати свіжу рибу – ключові ознаки якості та псування продукту
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Риба є корисним продуктом харчування, однак безпечною вона залишається лише за умови свіжості та дотримання належних умов зберігання. Про це нагадує Держпродспоживслужба.

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У відомстві зазначають, що риба належить до продуктів, які потребують особливого контролю на всіх етапах — від вилову до реалізації у торговельній мережі, відповідно до встановлених законодавчих вимог.

На що звертати увагу під час купівлі

Фахівці радять оцінювати зовнішні ознаки якості риби:

  • прозорі очі;
  • пружне м’ясо;
  • природний запах;
  • яскраві зябра;
  • цілісна упаковка.

Ознаки неякісної продукції

Насторожити споживача мають такі ознаки:

  • різкий неприємний запах;
  • каламутні очі;
  • м’яка або розм’якшена консистенція;
  • пошкоджена упаковка;
  • надмірна кількість льоду всередині упаковки.

Умови зберігання

У відомстві наголошують, що риба чутлива до температурного режиму. Свіжа продукція має зберігатися за температури, близької до температури танення льоду, тоді як заморожена — не вище -18 °С.

Особлива обережність із сирою рибою

Окрему увагу слід приділяти продуктам, які вживаються без термічної обробки. Риба для суші та подібних страв повинна проходити спеціальне заморожування та обробку для знищення можливих паразитів.

Де купувати

Фахівці рекомендують купувати рибу лише у магазинах, спеціалізованих торговельних закладах або на агропродовольчих ринках, де здійснюється контроль безпечності продукції.

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Держпродспоживслужба продукти

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