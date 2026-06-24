Как выбрать свежую рыбу — ключевые признаки качества и порчи продукта

Мутные глаза, резкий запах и поврежденная упаковка — главные сигналы опасности.

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Рыба является полезным продуктом питания, однако безопасной она остается только при условии свежести и соблюдения надлежащих условий хранения. Об этом напоминает Госпродпотребслужба.

В ведомстве отмечают, что рыба относится к продуктам, требующим особого контроля на всех этапах — от вылова до реализации в торговой сети, в соответствии с установленными законодательными требованиями.

На что обращать внимание при покупке

Специалисты советуют оценивать внешние признаки качества рыбы:

прозрачные глаза;

упругое мясо;

естественный запах;

яркие жабры;

целая упаковка.

Признаки некачественной продукции

Потребителя должны насторожить следующие признаки:

резкий неприятный запах;

мутные глаза;

мягкая или размягченная консистенция;

поврежденная упаковка;

чрезмерное количество льда внутри упаковки.

Условия хранения

В ведомстве подчеркивают, что рыба чувствительна к температурному режиму. Свежая продукция должна храниться при температуре, близкой к температуре таяния льда, тогда как замороженная — не выше -18 °С.

Особая осторожность с сырой рыбой

Особое внимание следует уделять продуктам, которые употребляются без термической обработки. Рыба для суши и подобных блюд должна проходить специальную заморозку и обработку для уничтожения возможных паразитов.

Где покупать

Специалисты рекомендуют покупать рыбу только в магазинах, специализированных торговых заведениях или на агропродовольственных рынках, где осуществляется контроль безопасности продукции.

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