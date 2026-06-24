Как выбрать свежую рыбу — ключевые признаки качества и порчи продукта
Рыба является полезным продуктом питания, однако безопасной она остается только при условии свежести и соблюдения надлежащих условий хранения. Об этом напоминает Госпродпотребслужба.
В ведомстве отмечают, что рыба относится к продуктам, требующим особого контроля на всех этапах — от вылова до реализации в торговой сети, в соответствии с установленными законодательными требованиями.
На что обращать внимание при покупке
Специалисты советуют оценивать внешние признаки качества рыбы:
- прозрачные глаза;
- упругое мясо;
- естественный запах;
- яркие жабры;
- целая упаковка.
Признаки некачественной продукции
Потребителя должны насторожить следующие признаки:
- резкий неприятный запах;
- мутные глаза;
- мягкая или размягченная консистенция;
- поврежденная упаковка;
- чрезмерное количество льда внутри упаковки.
Условия хранения
В ведомстве подчеркивают, что рыба чувствительна к температурному режиму. Свежая продукция должна храниться при температуре, близкой к температуре таяния льда, тогда как замороженная — не выше -18 °С.
Особая осторожность с сырой рыбой
Особое внимание следует уделять продуктам, которые употребляются без термической обработки. Рыба для суши и подобных блюд должна проходить специальную заморозку и обработку для уничтожения возможных паразитов.
Где покупать
Специалисты рекомендуют покупать рыбу только в магазинах, специализированных торговых заведениях или на агропродовольственных рынках, где осуществляется контроль безопасности продукции.
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