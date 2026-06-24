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Как выбрать свежую рыбу — ключевые признаки качества и порчи продукта

09:24, 24 июня 2026
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Мутные глаза, резкий запах и поврежденная упаковка — главные сигналы опасности.
Как выбрать свежую рыбу — ключевые признаки качества и порчи продукта
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Рыба является полезным продуктом питания, однако безопасной она остается только при условии свежести и соблюдения надлежащих условий хранения. Об этом напоминает Госпродпотребслужба.

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В ведомстве отмечают, что рыба относится к продуктам, требующим особого контроля на всех этапах — от вылова до реализации в торговой сети, в соответствии с установленными законодательными требованиями.

На что обращать внимание при покупке

Специалисты советуют оценивать внешние признаки качества рыбы:

  • прозрачные глаза;
  • упругое мясо;
  • естественный запах;
  • яркие жабры;
  • целая упаковка.

Признаки некачественной продукции

Потребителя должны насторожить следующие признаки:

  • резкий неприятный запах;
  • мутные глаза;
  • мягкая или размягченная консистенция;
  • поврежденная упаковка;
  • чрезмерное количество льда внутри упаковки.

Условия хранения

В ведомстве подчеркивают, что рыба чувствительна к температурному режиму. Свежая продукция должна храниться при температуре, близкой к температуре таяния льда, тогда как замороженная — не выше -18 °С.

Особая осторожность с сырой рыбой

Особое внимание следует уделять продуктам, которые употребляются без термической обработки. Рыба для суши и подобных блюд должна проходить специальную заморозку и обработку для уничтожения возможных паразитов.

Где покупать

Специалисты рекомендуют покупать рыбу только в магазинах, специализированных торговых заведениях или на агропродовольственных рынках, где осуществляется контроль безопасности продукции.

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Госпродпотребслужба продукты

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