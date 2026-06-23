Дни административной юстиции официально стартовали: как это произошло

Запорожский административный суд открыл Дни административной юстиции брейн-рингом, приуроченным к 30-летию Конституции Украины.

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С 20 июня по 10 июля в Украине ежегодно отмечаются Дни административной юстиции. Основной задачей административного судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение судами споров в сфере публично-правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий.

Краткий экскурс в становление административной юстиции

Формирование административной юстиции в мире связано с развитием принципа контроля за деятельностью государственной администрации и усилением гарантий защиты прав человека в отношениях с властью.

Одной из самых известных моделей является французская система, сформировавшаяся после Французской революции. В 1799 году был создан Государственный совет Франции (Conseil d’État), который стал ключевым институтом административной юстиции и заложил подход, при котором споры с администрацией рассматриваются специализированными органами.

Другим распространенным подходом является немецкая модель административной юстиции, развивавшаяся с XIX века. Она предусматривает наличие отдельных административных судов в системе судебной власти и трехступенчатую структуру рассмотрения дел: суд первой инстанции, апелляционная и кассационная инстанции.

В странах континентальной Европы административная юстиция стала важным инструментом реализации принципа разделения властей и гарантией защиты граждан от возможных злоупотреблений государственной властью.

В Украине до начала XXI века отдельная система административных судов не была сформирована, а споры с органами власти рассматривались в рамках общих судов или в административном порядке.

После провозглашения независимости в 1991 году началось формирование современной модели судебной защиты прав граждан в публично-правовых отношениях. Важным шагом стало закрепление возможности обжалования решений органов государственной власти в судах.

Ключевым этапом стало принятие в 2005 году Кодекса административного судопроизводства Украины, который ввел отдельную процессуальную модель административного судопроизводства и определил основные принципы его функционирования.

В 2005–2010 годах в Украине сформировалась система административных судов с трёхуровневой инстанционной структурой — местные, апелляционные и Высший административный суд Украины. Кодекс административного судопроизводства Украины (КАС Украины) был принят Верховной Радой Украины 6 июля 2005 года (Закон № 2747-IV). Впоследствии, 15 декабря 2017 года, в него были внесены масштабные изменения в связи с началом работы обновленного Верховного Суда.

В 2016–2018 годах в рамках судебной реформы система была обновлена: Высший административный суд был ликвидирован, а его функции переданы Кассационному административному суду в составе Верховного Суда.

Сегодня административная юстиция в Украине является неотъемлемой составляющей правового государства и важным механизмом контроля за деятельностью органов власти, что соответствует европейским стандартам судебной защиты прав человека.

Практическая сторона: мероприятия в судах

В качестве примера можно привести Запорожский окружной административный суд, где стартовал цикл тематических мероприятий, приуроченных к Дням административной юстиции. Первым из них стал интеллектуальный правовой брейн-ринг, посвященный 30-летию Конституции Украины, который объединил судей и сотрудников аппарата в формате командного соревнования.

Открывая мероприятие, председатель суда Олег Прудивус отметил, что проведение брейн-ринга в рамках Дней административной юстиции имеет символическое значение. Он подчеркнул, что административные суды играют важную роль в обеспечении верховенства права и защите прав, свобод и законных интересов граждан в сфере публично-правовых отношений, утверждая принципы законности и ответственности государства перед человеком.

Участники интеллектуального соревнования продемонстрировали высокий уровень правовых знаний, эрудицию, сообразительность и навыки командного взаимодействия. Особенностью брейн-ринга стал формат, при котором вопросы для соперников готовили сами команды, что способствовало развитию критического мышления и профессиональной коммуникации.

В соревновании приняли участие две команды — «Правовой фронт» и «Мощные». Обе продемонстрировали высокий уровень подготовки, быстроту мышления и умение принимать решения в сложных правовых ситуациях.

Несмотря на соревновательный формат, основной акцент был сделан на сплочении коллектива и обмене опытом. Отдельным элементом мероприятия стала музыкальная пауза в исполнении Никиты Глазкова, сына помощника судьи, которая придала мероприятию неформальную атмосферу.

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