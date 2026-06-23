Руслан Кравченко: суд в Черногории арестовал с целью экстрадиции в Украину бывшую директоршу детского лагеря, где погиб 10-летний мальчик
Суд в Черногории принял решение об аресте с целью экстрадиции бывшей директорши детского лагеря «Olympic Village», где в 2023 году погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По его словам, 21 июня подозреваемую задержали на территории Черногории после того, как ее объявили в международный розыск. После уведомления о подозрении она покинула территорию Украины, в связи с чем по запросу украинской стороны Интерпол опубликовал «красное оповещение».
В настоящее время прокуратура завершает процедуры, необходимые для ее экстрадиции в Украину.
В Генпрокуратуре отметили, что дело находится на личном контроле руководства ведомства. Также подчеркивается, что в суде уже рассматривается обвинительный акт в отношении тренера лагеря, которого обвиняют в оставлении ребенка в опасности.
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