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ВСП объявил дедлайн для кандидатов в члены Совета по квоте съезда судей

07:00, 14 июля 2026
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Срок подачи документов на восемь должностей членов ВСП по квоте съезда судей истекает 3 августа.
ВСП объявил дедлайн для кандидатов в члены Совета по квоте съезда судей
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Высший совет правосудия напомнил о приеме документов от кандидатов на должности членов ВСП, которых будет избирать XXI внеочередной съезд судей Украины.

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Совет судей Украины решением от 5 июня 2026 года № 18 назначил проведение XXI внеочередного съезда судей Украины, который состоится 2 сентября 2026 года в Киеве.

Одним из вопросов повестки дня съезда станет избрание восьми членов Высшего совета правосудия.

Документы от кандидатов на должности членов ВСП принимает секретариат Высшего совета правосудия.

Учитывая, что последний день подачи документов приходится на 2 августа (воскресенье), конечным днем их приема определено 3 августа.

Подать документы можно:

  • в электронной форме — до 24:00 3 августа на официальный электронный адрес ВСП: [email protected];
  • лично — до 17:00 3 августа по адресу: г. Киев, ул. Студенческая, 12-а.

В Высшем совете правосудия также призвали кандидатов указывать контактный номер телефона и электронный адрес для обратной связи.

Также ВСП принимает документы от кандидатов на должности членов Совета по квоте прокуроров.

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Съезд судей ВСП

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