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ВРП оголосила дедлайн для кандидатів у члени Ради за квотою з’їзду суддів

07:00, 14 липня 2026
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Термін подачі документів на вісім посад членів ВРП за квотою з’їзду суддів спливає 3 серпня.
ВРП оголосила дедлайн для кандидатів у члени Ради за квотою з’їзду суддів
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Вища рада правосуддя нагадала про прийом документів від кандидатів на посади членів ВРП, яких обиратиме ХХІ позачерговий з’їзд суддів України.

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Рада суддів України рішенням від 5 червня 2026 року № 18 призначила проведення ХХІ позачергового з’їзду суддів України, який відбудеться 2 вересня 2026 року у Києві.

Одним із питань порядку денного з’їзду стане обрання восьми членів Вищої ради правосуддя.

Документи від кандидатів на посади членів ВРП приймає секретаріат Вищої ради правосуддя.

Враховуючи, що останній день подання документів припадає на 2 серпня (неділя), кінцевим днем їх прийому визначено 3 серпня.

Подати документи можна:

  • в електронній формі — до 24:00 3 серпня на офіційну електронну адресу ВРП: [email protected];
  • особисто — до 17:00 3 серпня за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12-а.

У Вищій раді правосуддя також закликали кандидатів зазначати контактний номер телефону та електронну адресу для зворотного зв’язку.

Також ВРП приймає документи від кандидатів на посади членів Ради за квотою прокурорів.

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З'їзд суддів ВРП

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