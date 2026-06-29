Небо над Киевом превратилось в гигантскую облачную волну, фото и видео

Мощная непогода, которая вечером накрыло Киев, принесла не только сильный дождь и грозу, но и необычное небо.

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В Киеве вечером 29 июня продолжается ненастье. В столице сильный дождь, местами гремит гроза и наблюдаются молнии.

В то же время внимание киевлян привлекло необычное небо над городом. В местных Telegram-каналах активно публикуют фото и видео массивных облаков причудливой формы, накрывших столицу во время грозового фронта.

На обнародованных кадрах видны огромные закрученные облачные образования, создающие впечатление гигантской волны или воронки над городом. Необычный облик неба вызвал оживленное обсуждение среди пользователей сети.

Напомним, сильный ливень со шквальным ветром накрыл Киев и Киевскую область.

фото и видео из Телеграм-каналов из Киева

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