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Суд відмовився зупиняти масове знищення понад 500 гусей у житловому районі США

21:37, 29 червня 2026
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Суд у штаті Алабама відхилив позов мешканців, які намагалися заблокувати рішення про евтаназію понад 500 гусей.
Суд відмовився зупиняти масове знищення понад 500 гусей у житловому районі США
Фото: waff.com
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У СЩА суддя округу Медісон штату Алабама відхилив справу, яка мала на меті зупинити евтаназію гусей у житловому комплексі Heritage Plantation Subdivision, пише WHNT.

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Асоціація власників будинків (HOA) цього житлового району оголосила про плани прибрати понад 500 гусей за допомогою програми з їх знищення, яку реалізує Міністерство сільського господарства США (USDA). В HOA заявили, що раніше намагалися застосовувати нелетальні методи, однак це не зупинило збільшення популяції гусей.

Мешканці подали позов проти асоціації, попросивши суд заблокувати плани щодо знищення птахів. Однак суддя округу Медісон Патрік Тутен заявив, що не може задовольнити клопотання про попередню судову заборону у цій справі.

За словами судді, позивачі не виконали жодної з вимог, необхідних для застосування попереднього судового забезпечення.

Зокрема, він зазначив, що позивачі не змогли довести, якої саме шкоди вони зазнають унаслідок скорочення популяції гусей.

«Позивачі не є власниками цих гусей і не стверджують, що має місце незаконне вилучення майна. Вони не заявляють, що знищення популяції цих гусей призведе до знецінення їхньої нерухомості. Вони не вимагають відшкодування моральної шкоди через план зі знищення птахів. Вони не надали жодних доказів того, що самі зазнають негайної та непоправної шкоди, як цього вимагає закон», — зазначив Патрік Тутен у своїй ухвалі.

Суддя також додав, що через відсутність підстав для застосування судової заборони він задовольнив клопотання HOA про закриття справи, оскільки обидві сторони погодилися, що питання про попередню заборону було єдиним предметом судового розгляду.

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суд США

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