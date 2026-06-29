Із 3 серпня можуть виникнути проблеми з продажем парфумів «на розпив» — у чому причина

Через нові вимоги продавці парфумів «на розпив» просять чітко визначити, чи зможуть вони працювати й надалі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 3 серпня під питанням може опинитися продаж оригінальної парфумерії у форматі декантів (відпивантів). Представники цього сегмента ринку заявляють, що законодавство досі не визначає, як саме до такої діяльності мають застосовуватися нові вимоги. Через це підприємці побоюються правової невизначеності, а частина малого бізнесу — ризикує припинити роботу.

На тлі цих побоювань зареєстровано петицію із закликом до Кабміну офіційно врегулювати продаж оригінальної парфумерної продукції у форматі декантів (відпивантів), надати роз'яснення щодо застосування Технічного регламенту та, за потреби, внести зміни до нормативної бази.

Чому виникла проблема з продажем декантів

Автор звернення зазначає, що 3 серпня 2026 року завершується перехідний період впровадження Технічного регламенту на косметичну продукцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20 січня 2021 року. Документ розроблено на основі Регламенту Європейського Союзу №1223/2009. Його головна мета — гармонізувати українське законодавство з європейськими правилами та підвищити рівень безпечності косметичної продукції.

У петиції наголошується, що запровадження європейських стандартів є важливим кроком для захисту здоров'я споживачів. Водночас практичне застосування Технічного регламенту, за словами автора, виявило низку прогалин і правових колізій, які створюють невизначеність для виробників, імпортерів, продавців і покупців.

Найбільше занепокоєння викликає продаж оригінальної парфумерії у форматі декантів (відпивантів). Чинне законодавство не визначає правового статусу такої діяльності, а компетентні державні органи досі не надали офіційних роз'яснень щодо того, як саме застосовувати вимоги Технічного регламенту до парфумів, перелитих із заводського флакону в менші ємності.

На думку автора, через це підприємці не можуть об'єктивно оцінити, чи відповідає їхня діяльність вимогам законодавства. У петиції наголошується, що така ситуація суперечить принципу правової визначеності, який є складовою верховенства права та закріплений Конституцією України.

Які ризики бачать для бізнесу

В Україні вже багато років існує легальний сегмент продажу оригінальної парфумерії у форматі декантів. Такий формат дозволяє покупцям ознайомитися з ароматом перед придбанням повнорозмірного флакону, робить брендову та нішеву парфумерію доступнішою, підтримує розвиток малого й середнього бізнесу, а також сприяє добросовісній конкуренції.

Водночас представники косметичного та парфумерного ринку вже повідомляють про скорочення асортименту продукції, суттєве зростання витрат на виконання вимог Технічного регламенту, складність проходження процедур оцінки відповідності та ризик припинення діяльності частини малого і середнього бізнесу.

У петиції також зазначається, що якщо питання продажу декантів не буде офіційно врегульоване, це може призвести до закриття значної кількості малих підприємств і фізичних осіб-підприємців, втрати робочих місць, скорочення податкових надходжень, а також переходу частини ринку в тіньовий сектор або до іноземних онлайн-продавців.

Автор звернення також звертає увагу, що хоча український Технічний регламент створений на основі європейського Регламенту №1223/2009, окремі питання його практичного застосування в Україні досі залишаються неврегульованими.

Що пропонують Кабміну

Уряд просять:

надати офіційне роз'яснення щодо правового статусу продажу оригінальної парфумерної продукції у форматі декантів (відпивантів);

визначити порядок застосування положень Технічного регламенту до такої діяльності;

у разі необхідності підготувати зміни до Технічного регламенту або інших нормативно-правових актів;

до офіційного врегулювання питання розглянути можливість встановлення додаткового перехідного періоду або відтермінування застосування окремих положень Технічного регламенту щодо діяльності, правовий статус якої наразі залишається невизначеним.

Крім того, автор просить Кабмін забезпечити дотримання принципів верховенства права, правової визначеності, свободи підприємницької діяльності та захисту прав споживачів, створити передбачувані умови для роботи бізнесу, підтримати добросовісних підприємців, зберегти робочі місця та не допустити необґрунтованого скорочення малого і середнього бізнесу.

Петицію №41/010202-26еп зареєстрували 29 червня 2026 року. На момент публікації до завершення збору підписів залишалося 92 дні.

Раніше вже просили відтермінувати нові правила для косметики

Нинішня петиція стала вже другою, яка стосується Технічного регламенту на косметичну продукцію.

Раніше інший автор звернувся до Кабміну із закликом відтермінувати повноцінне запровадження Технічного регламенту, яке заплановане на 3 серпня 2026 року, та доопрацювати окремі його положення.

У тій петиції зазначалося, що після завершення перехідного періоду можуть скоротитися асортимент косметики та парфумерії, зрости ціни, припинити діяльність частина магазинів, а виробники й імпортери зіткнуться зі значними витратами на виконання нових вимог.

Автор також стверджував, що з українського ринку вже починають зникати окремі косметичні бренди, які не мають ексклюзивних представників в Україні. Крім того, висока вартість експертних досліджень, оформлення документації та проходження нових процедур, на його думку, створює надмірне фінансове навантаження на бізнес.

Таким чином, якщо перша петиція стосується можливого відтермінування повноцінного запровадження Технічного регламенту, то нова порушує вже інше питання — відсутність чітких правил продажу оригінальної парфумерної продукції у форматі декантів.

Що передбачає Технічний регламент на косметичну продукцію

Технічний регламент на косметичну продукцію Кабмін затвердив постановою №65 ще у 2021 році. Документ розробили на основі європейського Регламенту №1223/2009. Його головна мета — зробити косметичну продукцію безпечнішою для споживачів та привести українські правила у відповідність до європейських стандартів.

До 3 серпня 2026 року для виробників, імпортерів і продавців діє перехідний період. Після його завершення всі нові косметичні товари, які вперше вводитимуться в обіг в Україні, повинні повністю відповідати новим вимогам.

Однією з ключових змін є запровадження відповідальної особи. Нею може бути виробник, імпортер або уповноважений представник. Саме ця особа нестиме відповідальність за безпечність косметики, відповідність продукції вимогам законодавства та, у разі необхідності, повинна буде організувати її вилучення чи відкликання з ринку.

Кожен косметичний продукт також повинен мати повний пакет технічної документації. До нього входять інформація про склад, технологію виробництва, результати лабораторних досліджень, оцінка безпечності, підтвердження заявлених властивостей та інші документи. Зберігати таку документацію необхідно щонайменше десять років після введення в обіг останньої партії продукції.

Ще одна важлива новація — процедура нотифікації. Замість отримання окремих дозволів виробники або імпортери повинні повідомляти державу про введення продукції в обіг через спеціальний електронний портал. При цьому відповідальність бізнесу за безпечність товару значно посилюється.

Крім цього, регламент встановлює нові вимоги до складу косметики. Документ визначає перелік заборонених речовин, регулює використання консервантів, барвників, ультрафіолетових фільтрів і наноматеріалів. Перед виходом продукції на ринок вона повинна пройти оцінку безпечності, а виробник або імпортер має підтвердити всі заявлені властивості відповідними дослідженнями чи іншими доказами.

Також підприємства повинні працювати відповідно до принципів належної виробничої практики (GMP), а інформація на упаковці має відповідати новим правилам маркування.

Контролювати дотримання цих вимог буде Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Перевірки можуть проводитися під час митного оформлення, у магазинах, інтернет-магазинах, на складах, у салонах краси, клініках та інших місцях реалізації косметичної продукції. Якщо товар визнають небезпечним або таким, що не відповідає встановленим вимогам, його можуть вилучити з обігу чи відкликати з ринку, а до суб'єктів господарювання застосувати штрафні санкції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.