С 3 августа могут возникнуть проблемы с продажей парфюмерии «на распив» — в чем причина

Из-за новых требований продавцы парфюмерии «на распив» просят четко определить, смогут ли они продолжить работу.

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В Украине с 3 августа под вопросом может оказаться продажа оригинальной парфюмерии в формате декантов (отливантов). Представители этого сегмента рынка заявляют, что законодательство до сих пор не определяет, каким именно образом к такой деятельности должны применяться новые требования. Из-за этого предприниматели опасаются правовой неопределенности, а часть малого бизнеса рискует прекратить работу.

На фоне этих опасений зарегистрирована петиция с призывом к Кабинету Министров официально урегулировать продажу оригинальной парфюмерной продукции в формате декантов (отливантов), предоставить разъяснения относительно применения Технического регламента и, при необходимости, внести изменения в нормативную базу.

Почему возникла проблема с продажей декантов

Автор обращения отмечает, что 3 августа 2026 года завершается переходный период внедрения Технического регламента на косметическую продукцию, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №65 от 20 января 2021 года. Документ разработан на основе Регламента Европейского Союза №1223/2009. Его главная цель — гармонизировать украинское законодательство с европейскими правилами и повысить уровень безопасности косметической продукции.

В петиции подчеркивается, что внедрение европейских стандартов является важным шагом для защиты здоровья потребителей. В то же время практическое применение Технического регламента, по словам автора, выявило ряд пробелов и правовых коллизий, которые создают неопределенность для производителей, импортеров, продавцов и покупателей.

Наибольшую обеспокоенность вызывает продажа оригинальной парфюмерии в формате декантов (отливантов). Действующее законодательство не определяет правовой статус такой деятельности, а компетентные государственные органы до сих пор не предоставили официальных разъяснений относительно того, каким образом применять требования Технического регламента к парфюмерии, перелитой из заводского флакона в емкости меньшего объема.

По мнению автора, из-за этого предприниматели не могут объективно оценить, соответствует ли их деятельность требованиям законодательства. В петиции подчеркивается, что такая ситуация противоречит принципу правовой определенности, который является составляющей верховенства права и закреплен Конституцией Украины.

Какие риски видят для бизнеса

В Украине уже много лет существует легальный сегмент продажи оригинальной парфюмерии в формате декантов. Такой формат позволяет покупателям познакомиться с ароматом перед приобретением полноразмерного флакона, делает брендовую и нишевую парфюмерию более доступной, поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, а также способствует добросовестной конкуренции.

В то же время представители косметического и парфюмерного рынка уже сообщают о сокращении ассортимента продукции, существенном росте расходов на выполнение требований Технического регламента, сложности прохождения процедур оценки соответствия и риске прекращения деятельности части малого и среднего бизнеса.

В петиции также отмечается, что если вопрос продажи декантов не будет официально урегулирован, это может привести к закрытию значительного количества малых предприятий и физических лиц — предпринимателей, потере рабочих мест, сокращению налоговых поступлений, а также переходу части рынка в теневой сектор или к иностранным онлайн-продавцам.

Автор обращения также обращает внимание, что хотя украинский Технический регламент разработан на основе европейского Регламента №1223/2009, отдельные вопросы его практического применения в Украине до сих пор остаются неурегулированными.

Что предлагают Кабмину

Правительство просят:

предоставить официальное разъяснение относительно правового статуса продажи оригинальной парфюмерной продукции в формате декантов (отливантов);

определить порядок применения положений Технического регламента к такой деятельности;

при необходимости подготовить изменения в Технический регламент или другие нормативно-правовые акты;

до официального урегулирования вопроса рассмотреть возможность установления дополнительного переходного периода либо отсрочки применения отдельных положений Технического регламента в отношении деятельности, правовой статус которой на сегодняшний день остается неопределенным.

Кроме того, автор просит Кабмин обеспечить соблюдение принципов верховенства права, правовой определенности, свободы предпринимательской деятельности и защиты прав потребителей, создать предсказуемые условия для ведения бизнеса, поддержать добросовестных предпринимателей, сохранить рабочие места и не допустить необоснованного сокращения малого и среднего бизнеса.

Петиция №41/010202-26эп зарегистрирована 29 июня 2026 года. На момент публикации до завершения сбора подписей оставалось 92 дня.

Ранее уже просили отсрочить новые правила для косметики

Нынешняя петиция стала уже второй, касающейся Технического регламента на косметическую продукцию.

Ранее другой автор обратился к Кабинету Министров с призывом отсрочить полноценное введение в действие Технического регламента, запланированное на 3 августа 2026 года, и доработать отдельные его положения.

В той петиции отмечалось, что после завершения переходного периода могут сократиться ассортимент косметики и парфюмерии, вырасти цены, часть магазинов может прекратить работу, а производители и импортеры столкнутся со значительными расходами на выполнение новых требований.

Автор также утверждал, что с украинского рынка уже начинают исчезать отдельные косметические бренды, не имеющие эксклюзивных представителей в Украине. Кроме того, высокая стоимость экспертных исследований, оформления документации и прохождения новых процедур, по его мнению, создает чрезмерную финансовую нагрузку на бизнес.

Таким образом, если первая петиция касается возможной отсрочки полноценного введения Технического регламента, то новая поднимает уже другой вопрос — отсутствие четких правил продажи оригинальной парфюмерной продукции в формате декантов.

Что предусматривает Технический регламент на косметическую продукцию

Технический регламент на косметическую продукцию Кабмин утвердил постановлением №65 еще в 2021 году. Документ разработан на основе европейского Регламента №1223/2009. Его главная цель — сделать косметическую продукцию более безопасной для потребителей и привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами.

До 3 августа 2026 года для производителей, импортеров и продавцов действует переходный период. После его завершения все новые косметические товары, которые впервые будут вводиться в обращение в Украине, должны полностью соответствовать новым требованиям.

Одним из ключевых изменений является введение ответственного лица. Им может быть производитель, импортер или уполномоченный представитель. Именно это лицо будет нести ответственность за безопасность косметики, соответствие продукции требованиям законодательства и, при необходимости, должно будет организовать ее изъятие или отзыв с рынка.

Каждый косметический продукт также должен иметь полный пакет технической документации. В него входят сведения о составе, технологии производства, результаты лабораторных исследований, оценка безопасности, подтверждение заявленных свойств и другие документы. Хранить такую документацию необходимо не менее десяти лет после введения в обращение последней партии продукции.

Еще одно важное нововведение — процедура нотификации. Вместо получения отдельных разрешений производители или импортеры должны уведомлять государство о введении продукции в обращение через специальный электронный портал. При этом ответственность бизнеса за безопасность товара существенно усиливается.

Кроме того, регламент устанавливает новые требования к составу косметики. Документ определяет перечень запрещенных веществ, регулирует использование консервантов, красителей, ультрафиолетовых фильтров и наноматериалов. Перед выводом продукции на рынок она должна пройти оценку безопасности, а производитель или импортер обязан подтвердить все заявленные свойства соответствующими исследованиями или другими доказательствами.

Также предприятия должны работать в соответствии с принципами надлежащей производственной практики (GMP), а информация на упаковке должна соответствовать новым правилам маркировки.

Контролировать соблюдение этих требований будет Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Проверки могут проводиться во время таможенного оформления, в магазинах, интернет-магазинах, на складах, в салонах красоты, клиниках и других местах реализации косметической продукции. Если товар будет признан опасным либо не соответствующим установленным требованиям, его могут изъять из обращения или отозвать с рынка, а к субъектам хозяйствования применить штрафные санкции.

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