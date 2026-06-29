ТЦК переходят на электронные данные: что предусматривают -новые правила военного учета для работодателей

Вступившие в силу с 27 июня новые правила военного учета изменяют порядок трудоустройства, сверки данных и обмена информацией между предприятиями и ТЦК.

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С 27 июня в Украине вступили в силу обновленные правила ведения военного учета. Речь идет о постановлении Кабинета Министров №812 от 10 июня 2026 года, которым внесены изменения в Порядок №1487. Документ уже официально вступил в силу и касается всех работодателей, государственных органов и граждан, состоящих на военном учете.

В первую очередь, нововведения касаются проверки военно-учетных документов во время трудоустройства, электронного взаимодействия с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), проведения сверки учетных данных, а также порядка представления сообщений об их изменении.

Электронный учет и обмен данными по ТЦК

Одно из ключевых новшеств – постепенный переход к электронному взаимодействию между предприятиями и территориальными центрами комплектования. Теперь данные можно будет сверять через электронные сервисы, в частности, Портал «Дія» или специальный кабинет персонального учета. Если технической возможности нет, остается бумажный формат.

Фактически государство закладывает основу автоматического обмена информацией между реестрами без постоянных бумажных запросов.

Новые правила при трудоустройстве

При принятии человека на работу работодатель должен проверять военно-учетные документы – как в бумажном, так и в электронном виде. Важная деталь: электронный военно-учетный документ должен быть сформирован не ранее 72 часов до момента трудоустройства. Это сделано для того, чтобы данные были актуальны.

«Проверку у граждан Украины во время принятия на работу (обучение) наличия военно-учетного документа (в электронной форме или в бумажной форме) и соответствия сведений, указанных в таком документе, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, на основе военно-учетного документа в электронной форме услуг в сфере национальной безопасности и обороны или средствами Портала «Дія», в частности с использованием мобильного приложения, не ранее чем за 72 часа до даты принятия на работу (обучение), кроме военнообязанных и резервистов СБУ, разведывательных органов, в отношении которых проверка соответствия сведений, указанных в военно-учетном документе в бумажной форме. военнообязанных и резервистов, не осуществляется», – говорится в документе.

Обновленный порядок позволяет подавать сообщения об изменении учетных данных в Интернете. Через «Дію» или кабинет учета можно передавать информацию о принятии на работу, увольнении или других изменениях. И только если электронный формат недоступен – используется бумажная форма.

Обновлены правила сообщения об изменении учетных данных. Такое сообщение можно будет подать через кабинет персонального учета, а при отсутствии технической возможности – в бумажной форме

В частности, исключена обязанность сообщать об изменении семейного положения, образования и реквизитов загранпаспорта.

Сверка данных: раз в год и без лишних графиков

Изменяется и подход к сверке военного учета на предприятиях. Теперь оно производится не реже одного раза в год. При этом больше не нужно утверждать отдельные графики сверки. Если предприятие не включено в общий план, оно должно самостоятельно согласовать сроки с ТЦК или другими уполномоченными органами.

Отдельно вводится возможность полностью электронной сверки данных. Речь идет о проверке списков через цифровые инструменты с автоматическим обменом информацией между реестрами. Это должно уменьшить количество ручной работы и ускорить обновление данных. Если же система недоступна – процедура проводится в обычном бумажном формате.

Лица, исключенные из персонального военного учета

В документе отмечается, что сведения о лицах, исключенных из персонального военного учета (уволенных с работы, завершивших обучение (отчисленных из учебного заведения), а также освобожденных от работы в связи с призывом, хранятся в списках персонального военного учета до конца текущего года. Отображается информация об их численности в ведомости оперативного и оперативного учета.

Призывники, военнообязанные и резервисты, с которыми приостановили действие трудового договора в соответствии со статьей 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», остаются в списках персонального военного учета.

Что это значит на практике

Постановление №812 закладывает нормативную основу для создания кабинета персонального военного учета и перехода к электронному взаимодействию работодателей ТЦК и СП.

Для граждан – меньше бюрократии и больше автоматических проверок без необходимости подавать одни и те же данные несколько раз.

Изменения коснулись также сроков сверки. Отдельно установлен предельный срок проведения сверки с ТЦК и СП по месту ведения военного учета работников – до 1 декабря. После проведения сверки ТЦК и СП должен вернуть один экземпляр выписки из списков не позднее следующего дня.

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