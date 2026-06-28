Автоматическое продление отсрочки: в ТЦК объяснили главные нюансы
Большинство отсрочек от призыва во время мобилизации продлеваются автоматически — без повторной подачи заявления или обращения в ЦПАУ. Об этом напомнил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.
Там подчеркнули, что главное условие: основание для отсрочки должно оставаться действительным, а необходимые данные — подтверждаться государственными реестрами.
Автоматическое продление предусмотрено, в частности, для:
▪️ лиц с инвалидностью;
▪️ временно непригодных к службе;
▪️ родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;
▪️ родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
▪️ лиц, имеющих жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
▪️ лиц, имеющих родственников или отца либо мать жены с инвалидностью I или II группы;
▪️ женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;
▪️ родителей троих и более детей;
▪️ студентов, аспирантов;
▪️ работников высшего и профессионального образования;
▪️ лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
▪️ родственников Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
▪️ лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;
▪️ военнослужащих, освобожденных из плена;
▪️ родителей, воспитывающих тяжелобольного ребенка без инвалидности;
▪️ лиц, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;
▪️ опекунов лица, признанного недееспособным;
▪️ лиц, имеющих жену (мужа) с инвалидностью III группы;
▪️ лиц, ухаживающих за родственником 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;
▪️ родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;
▪️ учителей школ;
▪️ лиц после годичного контракта в возрасте 18–25 лет.
Если отсрочка не продлилась автоматически, это может означать, что:
- основание не относится к категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление;
- в государственных реестрах отсутствуют или неактуальны сведения.
В таком случае необходимо обратиться в ЦПАУ и подать документы для подтверждения права на отсрочку.
Проверить статус отсрочки можно в приложении «Резерв+» — после автоматического продления пользователь получает соответствующее уведомление, а новый срок действия отображается в электронном военно-учетном документе.
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