Автоматическое продление отсрочки: в ТЦК объяснили главные нюансы

Проверить статус отсрочки можно в приложении «Резерв+».

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Большинство отсрочек от призыва во время мобилизации продлеваются автоматически — без повторной подачи заявления или обращения в ЦПАУ. Об этом напомнил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Там подчеркнули, что главное условие: основание для отсрочки должно оставаться действительным, а необходимые данные — подтверждаться государственными реестрами.

Автоматическое продление предусмотрено, в частности, для:

▪️ лиц с инвалидностью;

▪️ временно непригодных к службе;

▪️ родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;

▪️ родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

▪️ лиц, имеющих жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

▪️ лиц, имеющих родственников или отца либо мать жены с инвалидностью I или II группы;

▪️ женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;

▪️ родителей троих и более детей;

▪️ студентов, аспирантов;

▪️ работников высшего и профессионального образования;

▪️ лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

▪️ родственников Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

▪️ лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

▪️ военнослужащих, освобожденных из плена;

▪️ родителей, воспитывающих тяжелобольного ребенка без инвалидности;

▪️ лиц, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;

▪️ опекунов лица, признанного недееспособным;

▪️ лиц, имеющих жену (мужа) с инвалидностью III группы;

▪️ лиц, ухаживающих за родственником 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;

▪️ родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;

▪️ учителей школ;

▪️ лиц после годичного контракта в возрасте 18–25 лет.

Если отсрочка не продлилась автоматически, это может означать, что:

основание не относится к категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление;

в государственных реестрах отсутствуют или неактуальны сведения.

В таком случае необходимо обратиться в ЦПАУ и подать документы для подтверждения права на отсрочку.

Проверить статус отсрочки можно в приложении «Резерв+» — после автоматического продления пользователь получает соответствующее уведомление, а новый срок действия отображается в электронном военно-учетном документе.

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