Автоматичне продовження відстрочки: у ТЦК пояснили головні нюанси
Більшість відстрочок від призову під час мобілізації продовжуються автоматично — без повторного подання заяви чи звернення до ЦНАП. Про це нагадав Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.
Там підкреслили, що головна умова: підстава для відстрочки має залишатися чинною, а необхідні дані — підтверджуватися державними реєстрами.
Автоматичне продовження передбачене, зокрема, для:
▪️ люди з інвалідністю;
▪️ тимчасово непридатні до служби;
▪️ батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
▪️ батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
▪️ ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
▪️ ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
▪️ жінки та чоловіки військових із дитиною;
▪️ батьки трьох і більше дітей;
▪️ студенти, аспіранти;
▪️ працівники вищої та профосвіти;
▪️ люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
▪️ родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
▪️ люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
▪️ військові, звільнені з полону;
▪️ батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
▪️ ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
▪️ опікуни людини, яку визнано недієздатною;
▪️ ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
▪️ люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
▪️ батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
▪️ вчителі шкіл;
▪️ люди після однорічного контракту 18–25.
Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, це може означати, що:
- підстава не належить до категорій, для яких передбачено автопродовження;
- у державних реєстрах відсутні або неактуальні відомості.
У такому випадку необхідно звернутися до ЦНАП та подати документи для підтвердження права на відстрочку.
Перевірити статус відстрочки можна у застосунку «Резерв+» — після автоматичного продовження користувач отримує відповідне сповіщення, а новий строк дії відображається в електронному військово-обліковому документі.
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