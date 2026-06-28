Автоматичне продовження відстрочки: у ТЦК пояснили головні нюанси

Перевірити статус відстрочки можна у застосунку Резерв+.

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Більшість відстрочок від призову під час мобілізації продовжуються автоматично — без повторного подання заяви чи звернення до ЦНАП. Про це нагадав Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Там підкреслили, що головна умова: підстава для відстрочки має залишатися чинною, а необхідні дані — підтверджуватися державними реєстрами.

Автоматичне продовження передбачене, зокрема, для:

▪️ люди з інвалідністю;

▪️ тимчасово непридатні до служби;

▪️ батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

▪️ батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

▪️ ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

▪️ ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

▪️ жінки та чоловіки військових із дитиною;

▪️ батьки трьох і більше дітей;

▪️ студенти, аспіранти;

▪️ працівники вищої та профосвіти;

▪️ люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

▪️ родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

▪️ люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

▪️ військові, звільнені з полону;

▪️ батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

▪️ ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

▪️ опікуни людини, яку визнано недієздатною;

▪️ ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

▪️ люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

▪️ батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

▪️ вчителі шкіл;

▪️ люди після однорічного контракту 18–25.

Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, це може означати, що:

- підстава не належить до категорій, для яких передбачено автопродовження;

- у державних реєстрах відсутні або неактуальні відомості.

У такому випадку необхідно звернутися до ЦНАП та подати документи для підтвердження права на відстрочку.

Перевірити статус відстрочки можна у застосунку «Резерв+» — після автоматичного продовження користувач отримує відповідне сповіщення, а новий строк дії відображається в електронному військово-обліковому документі.

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