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Управление велосипедом в состоянии опьянения может стоить части компенсации — ВС по делу о ДТП

19:01, 28 июня 2026
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Верховный Суд разъяснил, когда пьяный велосипедист может потерять часть компенсации после ДТП.
Управление велосипедом в состоянии опьянения может стоить части компенсации — ВС по делу о ДТП
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Нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения средней степени и управление велосипедом в темное время суток без световозвращателей является грубой неосторожностью, которая в соответствии с частью второй статьи 1193 ГК Украины является основанием для уменьшения размера возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, однако не освобождает владельца источника повышенной опасности полностью от ответственности. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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6 мая КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Лица_1 и Лица_2 по делу по иску Лица_1, Лица_2, действовавшей в интересах малолетних детей: Лица_3 и Лица_4, к ФЛП Лицу_5 о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением.

В обоснование заявленных требований истцы указали, что смерть потерпевшего Лица_7 наступила в результате наезда грузового автомобиля «MAN TGM 12.250». Уголовное производство по факту ДТП было закрыто в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Истцы отмечали, что водитель состоял в трудовых отношениях с ответчиком, поэтому именно ФЛП Лицо_5 как владелец источника повышенной опасности несет ответственность за причиненный вред.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика в пользу истцов моральный вред в размере по 500 000,00 грн каждому.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил решение и принял новое судебное решение, которым удовлетворил иск частично, уменьшив размер возмещения до 30 000,00 грн каждому, в частности с учетом грубой неосторожности потерпевшего.

ВС согласился с выводами апелляционного суда, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 5 ст. 1187 ГК Украины вред, причиненный источником повышенной опасности, не возмещается, если он возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Под непреодолимой силой следует понимать чрезвычайные и неотвратимые при данных условиях обстоятельства (п. 1 ч. 1 ст. 263 ГК Украины), имеющие внешний характер. Под умыслом потерпевшего следует понимать такое его противоправное поведение, при котором он предвидит и желает либо сознательно допускает наступление вредных последствий.

Если грубая неосторожность потерпевшего способствовала возникновению или увеличению вреда, размер возмещения может быть уменьшен в зависимости от степени его вины (ст. 1193 ГК Украины). При этом полное освобождение лица, причинившего вред, от ответственности по этому основанию не допускается, если иное прямо не установлено законом.

Вопрос о наличии в действиях потерпевшего грубой неосторожности решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех фактических обстоятельств дела, в частности поведения потерпевшего, его состояния и соблюдения правил безопасности.

В данном деле установлено, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения (2,02 промилле) и двигался на велосипеде в темное время суток без световозвращателей, что обоснованно было признано судами грубой неосторожностью. Такое поведение находится в причинно-следственной связи с наступлением ДТП и является основанием для уменьшения размера возмещения в соответствии со ст. 1193 ГК Украины. В то же время в действиях водителя транспортного средства не установлен состав уголовного правонарушения, а причиной ДТП признано нарушение Правил дорожного движения со стороны велосипедиста Лица_7.

Апелляционный суд правильно пришел к выводу, что ответственность владельца источника повышенной опасности наступает независимо от вины, однако поведение потерпевшего имеет существенное значение для определения размера возмещения, поэтому уменьшение размера морального вреда является обоснованным и соответствует нормам ст. 1193 ГК Украины.

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