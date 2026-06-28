Аномальная жара во Франции: зафиксирован рост смертности на 1000 случаев

Власти предупреждают, что окончательное количество жертв, вероятно, будет еще больше.

Фото: reuters.com

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Французское национальное агентство общественного здравоохранения сообщило в воскресенье, что во время рекордной жары в стране произошло примерно на 1000 смертей больше, чем ожидалось.

Обнародовав предварительные данные о смертности, Sante Publique отметило, что большинство умерших — люди пожилого возраста. В агентстве ожидают, что уровень смертности будет расти по мере поступления новой информации о смертях в домах престарелых и частных домохозяйствах.

Европейцы переживают изнурительную волну жары, которую уже связывают с десятками смертей. Она привела к установлению температурных рекордов, нарушениям в работе энергетической инфраструктуры и повреждению объектов инфраструктуры.

Ученые заявили, что волна жары, начавшаяся 20 июня, стала самой сильной за всю историю наблюдений в Европе, где климат меняется быстрее, чем в среднем в мире.

Во Франции жара начинает ослабевать

Волна жары постепенно смещается на восток. В то же время французская метеорологическая служба сообщила, что хотя в большинстве регионов страны экстремальная жара уже ослабла, отдельные районы на северо-востоке по-прежнему остаются под предупреждением о жаре.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист в интервью газете La Tribune заявила, что последствия волны жары могут ощущаться еще в течение десяти дней после ее завершения.

«Этот эпизод еще не завершился», — сказала она телеканалу BFM.

По данным Sante Publique, большинство смертей пришлось на людей в возрасте 65 лет и старше. Вместе с тем агентство подчеркнуло, что последствия экстремальной жары для здоровья затронули все категории населения.

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