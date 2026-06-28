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Аномальна спека у Франції: зафіксували зростання смертності на 1000 випадків

15:07, 28 червня 2026
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Влада попереджає, що остаточна кількість жертв, імовірно, буде ще більшою.
Аномальна спека у Франції: зафіксували зростання смертності на 1000 випадків
Фото: reuters.com
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Французьке національне агентство громадського здоров’я повідомило в неділю, що під час рекордної спеки у країні сталося приблизно на 1000 смертей більше, ніж очікувалося.

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Оприлюднюючи попередні дані про надлишкову смертність, Sante Publique зазначило, що більшість померлих — люди похилого віку. В агентстві очікують, що рівень смертності зростатиме в міру надходження нової інформації про смерті у будинках для літніх людей та приватних домогосподарствах.

Європейці переживають виснажливу хвилю спеки, яку вже пов'язують із десятками смертей. Вона призвела до встановлення температурних рекордів, порушень у роботі енергетичної інфраструктури та пошкодження об'єктів інфраструктури.

Науковці заявили, що хвиля спеки, яка розпочалася 20 червня, стала найсильнішою за всю історію спостережень у Європі, де клімат змінюється швидше, ніж у середньому у світі.

У Франції спека починає слабшати

Хвиля спеки поступово зміщується на схід. Водночас французька метеорологічна служба повідомила, що хоча в більшості регіонів країни екстремальна спека вже послабилася, окремі райони на північному сході й досі залишаються під попередженням про спеку.

Міністерка охорони здоров'я Франції Стефані Ріст в інтерв'ю газеті La Tribune заявила, що наслідки хвилі спеки можуть відчуватися ще протягом десяти днів після її завершення.

«Цей епізод ще не завершився», — сказала вона телеканалу BFM.

За даними Sante Publique, більшість смертей припала на людей віком 65 років і старше. Водночас агентство наголосило, що наслідки екстремальної спеки для здоров'я торкнулися всіх категорій населення.

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Франція

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