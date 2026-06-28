Європу накрила рекордна спека: температура перевищила +40 градусів

Від Скандинавії до Альп Європу охопила потужна хвиля спеки, яка вже призвела до встановлення нових температурних рекордів.

Фото: mediaselangor.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Від Скандинавії до Альп жителі Європи 27 червня потерпали від виснажливої спеки, оскільки хвиля тепла, яку пов'язують із десятками смертей, поширилася на схід, встановлюючи нові температурні рекорди. У деяких районах температура повітря перевищила 40 градусів за Цельсієм, пише Reuters.

Попередні абсолютні температурні рекорди були зафіксовані в суботу в Німеччині, Данії та Чехії, а також встановлено новий рекорд для червня у Швейцарії. Раніше цього тижня аналогічні рекорди були побиті у Франції та Великій Британії.

Науковці заявили, що ця задушлива хвиля спеки була б практично неможливою без антропогенної зміни клімату.

«Ця спека — це не приємна літня погода. Це криза для здоров'я», — написала у соцмережі X депутатка федерального парламенту Німеччини та колишня співголова парламентської фракції партії «Зелених» Катрін Герінг-Екардт.

У Берліні, де температура в суботу сягнула 39°C, поліція навіть задіяла дві водометні машини, щоб легко обприскувати людей водою та допомогти їм охолодитися.

За даними Німецької метеорологічної служби, новий попередній рекорд країни — 41,5°C — був зафіксований у Меккерн-Древіці в землі Саксонія-Ангальт. Він перевищив рекорд 41,3°C, встановлений лише днем раніше поблизу Саарбрюккена на кордоні з Францією.

Данський метеорологічний інститут повідомив про температуру 37°C на північ від міста Орхус — це найвищий показник за весь час спостережень, які ведуться з 1874 року.

У Чехії фахівці Чеського гідрометеорологічного інституту зафіксували рекордні 40,9°C на північ від Праги.

У столиці Словаччини Братиславі в п'ятницю була зареєстрована найспекотніша ніч за всю історію спостережень.

У Німеччині майже по всій країні було оголошено попередження про екстремальну спеку. У міру просування хвилі тепла на схід температура значно перевищила 30°C майже на всій території Польщі.

Нагрівання річки Дунай змусило атомну електростанцію «Пакш» в Угорщині знизити потужність одного зі своїх реакторів. Раніше швейцарська АЕС «Бецнау» тимчасово зупинила свої реактори через високу температуру води в річці Ааре.

У Франції через спеку вже загинули десятки людей різного віку. Температура понад 40°C порушила роботу залізничного транспорту та енергетичної системи, стала причиною заборони продажу алкоголю, призупинення занять у школах і перенесення масових заходів просто неба.

Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило найвищий — червоний — рівень небезпеки через спеку в 18 містах, серед яких Мілан, Рим, Турин, Венеція, Генуя, Флоренція та Болонья.

Рівень води в річці По різко знизився, що дозволило морській воді просунутися далеко вглиб країни. Це створює загрозу для сільського господарства та екосистеми найважливішої водної артерії Італії.

Навіть уночі в Альпах спека майже не відступала. У місті Больцано в італійському Південному Тіролі температура не опускалася нижче 25,4°C, що стало червневим рекордом, повідомив міський метеоролог Дітер Петерлін. Екологи висловлюють занепокоєння щодо стану європейських льодовиків.

У Парижі через прогнозовану негоду влада вирішила достроково закрити парки, сади та зону для купання на каналі Сен-Мартен.

По всій Європі через спеку довелося закривати культурні пам'ятки, аграрний сектор зазнав значних втрат, а деякі лікарні працювали на межі можливостей.

За даними Reuters Climate Monitor, температура значно перевищила сезонну норму через атмосферне явище, відоме як «Омега-блок». Такий погодний патерн утримує над певними регіонами масив гарячого повітря протягом тривалого часу, тоді як прохолодніше повітря залишається лише по його периферії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.