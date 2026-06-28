У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту
На території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомила патрульна поліція Києва.
«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», - йдеться у заяві.
Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Про зняття обмеження у поліції обіцяють повідомити окремо.
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