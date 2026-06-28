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У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту

10:55, 28 червня 2026
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Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
У Києві введені обмеження руху вантажного транспорту
Фото: zp.gov.ua
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На території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

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«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», - йдеться у заяві.

Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження у поліції обіцяють повідомити окремо.

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Національна поліція Київ

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