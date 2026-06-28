В Киеве введены ограничения движения грузового транспорта
На территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
«В целях сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено движение, когда температура воздуха составляет +28 градусов Цельсия и выше. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т», — говорится в заявлении.
Отмечается, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
О снятии ограничений в полиции пообещали сообщить отдельно.
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