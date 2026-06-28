В Киеве введены ограничения движения грузового транспорта

Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Фото: zp.gov.ua

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На территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

«В целях сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено движение, когда температура воздуха составляет +28 градусов Цельсия и выше. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т», — говорится в заявлении.

Отмечается, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

О снятии ограничений в полиции пообещали сообщить отдельно.

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