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В Киеве введены ограничения движения грузового транспорта

10:55, 28 июня 2026
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Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
В Киеве введены ограничения движения грузового транспорта
Фото: zp.gov.ua
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На территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

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«В целях сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено движение, когда температура воздуха составляет +28 градусов Цельсия и выше. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т», — говорится в заявлении.

Отмечается, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

О снятии ограничений в полиции пообещали сообщить отдельно.

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Национальная полиция Киев

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