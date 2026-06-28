Европу накрыла рекордная жара: температура превысила +40 градусов

От Скандинавии до Альп Европу охватила мощная волна жары, которая уже привела к установлению новых температурных рекордов.

Фото: mediaselangor.com

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От Скандинавии до Альп жители Европы 27 июня страдали от изнуряющей жары, поскольку волна тепла, которую связывают с десятками смертей, распространилась на восток, устанавливая новые температурные рекорды. В некоторых районах температура воздуха превысила 40 градусов Цельсия, пишет Reuters.

Предварительные абсолютные температурные рекорды были зафиксированы в субботу в Германии, Дании и Чехии, а также установлен новый рекорд для июня в Швейцарии. Ранее на этой неделе аналогичные рекорды были побиты во Франции и Великобритании.

Ученые заявили, что эта удушающая волна жары была бы практически невозможна без антропогенного изменения климата.

«Эта жара — не приятная летняя погода. Это кризис для здоровья», — написала в социальной сети X депутат федерального парламента Германии и бывший сопредседатель парламентской фракции партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт.

В Берлине, где в субботу температура достигла 39°C, полиция даже задействовала две водометные машины, чтобы слегка обрызгивать людей водой и помогать им охлаждаться.

По данным Немецкой метеорологической службы, новый предварительный рекорд страны — 41,5°C — был зафиксирован в Меккерн-Древице в земле Саксония-Анхальт. Он превысил рекорд 41,3°C, установленный всего днем ранее возле Саарбрюккена на границе с Францией.

Датский метеорологический институт сообщил о температуре 37°C к северу от города Орхус — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1874 года.

В Чехии специалисты Чешского гидрометеорологического института зафиксировали рекордные 40,9°C к северу от Праги.

В столице Словакии Братиславе в пятницу была зарегистрирована самая жаркая ночь за всю историю наблюдений.

В Германии почти по всей стране было объявлено предупреждение об экстремальной жаре. По мере продвижения волны тепла на восток температура значительно превысила 30°C почти на всей территории Польши.

Нагрев реки Дунай вынудил атомную электростанцию «Пакш» в Венгрии снизить мощность одного из своих реакторов. Ранее швейцарская АЭС «Бецнау» временно остановила свои реакторы из-за высокой температуры воды в реке Ааре.

Во Франции из-за жары уже погибли десятки людей разных возрастов. Температура свыше 40°C нарушила работу железнодорожного транспорта и энергетической системы, стала причиной запрета продажи алкоголя, приостановки занятий в школах и переноса массовых мероприятий под открытым небом.

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший — красный — уровень опасности из-за жары в 18 городах, среди которых Милан, Рим, Турин, Венеция, Генуя, Флоренция и Болонья.

Уровень воды в реке По резко снизился, что позволило морской воде проникнуть далеко вглубь страны. Это создает угрозу для сельского хозяйства и экосистемы важнейшей водной артерии Италии.

Даже ночью в Альпах жара почти не отступала. В городе Больцано в итальянском Южном Тироле температура не опускалась ниже 25,4°C, что стало июньским рекордом, сообщил городской метеоролог Дитер Петерлин. Экологи выражают обеспокоенность состоянием европейских ледников.

В Париже из-за прогнозируемой непогоды власти решили досрочно закрыть парки, сады и зону для купания на канале Сен-Мартен.

По всей Европе из-за жары пришлось закрывать культурные памятники, аграрный сектор понес значительные потери, а некоторые больницы работали на пределе возможностей.

По данным Reuters Climate Monitor, температура значительно превысила сезонную норму из-за атмосферного явления, известного как «Омега-блок». Такой погодный паттерн удерживает над определенными регионами массив горячего воздуха в течение длительного времени, тогда как более прохладный воздух остается лишь по его периферии.

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