  1. Законодательство
  2. / В Украине

Владимир Зеленский: национальный пантеон объединит имена всех героев Украины

14:49, 28 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский сообщил подробности о законопроекте об Украинском национальном пантеоне.
Владимир Зеленский: национальный пантеон объединит имена всех героев Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду Украины от Президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект «Об Украинском национальном пантеоне».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Позже Владимир Зеленский рассказал подробности об этом документе.

«Имена всех героев, которые в разные столетия и эпохи боролись за Украину, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием со стороны государства — нашего государства, Украины, которая уважает себя, ценит своих и защищает свое — свое — это очень важно, — свое право быть украинцами», — сказал Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Конституции в Киево-Печерской лавре. 

Президент отметил, что никто и никогда не будет указывать, как жить Украине, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев чтить.

Украинский национальный пантеон — это общенациональное место памяти, где будут увековечены выдающиеся украинцы, внесшие исторический вклад в обретение и восстановление независимости, государственное строительство и развитие государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, армии, культуры, искусства, науки, спорта, становление литературного языка, развитие гражданского общества и религии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

законопроект Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Индивидуальный номер на авто могут уничтожить, а владельцы потерять деньги: почему у водителей есть всего лишь год

Получение индивидуального номерного знака по доверенности упрощает процедуру для водителей, однако игнорирование сроков получения или перерегистрации авто чревато потерей заказа и средств.

Пенсионер требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением» и 24 млн гривен: что решил Верховный Суд

Великая Палата отказала пенсионеру, который требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением».

БП ВС отступила от позиции 2016 года относительно статьи 69-1 УК: искреннего раскаяния недостаточно

БП ВС разъяснила, что для применения специальных правил назначения наказания, предусмотренных статьей 69-1 УК Украины, недостаточно лишь искреннего раскаяния и признания вины.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]