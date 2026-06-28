Владимир Зеленский: национальный пантеон объединит имена всех героев Украины

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду Украины от Президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект «Об Украинском национальном пантеоне».

Позже Владимир Зеленский рассказал подробности об этом документе.

«Имена всех героев, которые в разные столетия и эпохи боролись за Украину, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием со стороны государства — нашего государства, Украины, которая уважает себя, ценит своих и защищает свое — свое — это очень важно, — свое право быть украинцами», — сказал Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Конституции в Киево-Печерской лавре.

Президент отметил, что никто и никогда не будет указывать, как жить Украине, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев чтить.

Украинский национальный пантеон — это общенациональное место памяти, где будут увековечены выдающиеся украинцы, внесшие исторический вклад в обретение и восстановление независимости, государственное строительство и развитие государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, армии, культуры, искусства, науки, спорта, становление литературного языка, развитие гражданского общества и религии.