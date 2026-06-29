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Как ВЛК определяет годность к военной службе: полный перечень категорий

07:18, 29 июня 2026
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Военно-медицинская комиссия определяет годность к службе в зависимости от состояния здоровья в соответствии с «Расписанием болезней».
Как ВЛК определяет годность к военной службе: полный перечень категорий
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Заключение военно-медицинской комиссии является одним из ключевых решений, определяющих дальнейший статус человека в отношении прохождения военной службы. Именно от него зависит, может ли человек служить без ограничений, проходить службу в определенных подразделениях, временно получить отсрочку по медицинским показаниям или быть признанным негодовым. ВЛК устанавливает степень годности к военной службе на основе состояния здоровья и в соответствии с Таблицей болезней, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 402. В Сумском областном ТЦК и СП разъяснили категории годности к военной службе.

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Годен к военной службе

Этот вывод означает, что лицо может проходить военную службу без ограничений по должности или месту службы, в том числе в боевых подразделениях.

Годен к службе в воинских частях обеспечения

Такой статус устанавливается лицам с определенными заболеваниями или хроническими проблемами со здоровьем. Они проходят службу в подразделениях обеспечения, логистики, связи, охраны, медицинских или учебных заведениях. При наличии оснований военнослужащие могут быть переведены в тыловые части.

Непригоден к военной службе

Определяется при наличии тяжелых заболеваний, несовместимых с прохождением службы. В таком случае военнослужащие подлежат увольнению со службы, а военнообязанные — снятию с воинского учета.

Временно негодный

Такое заключение выдается лицам, нуждающимся в лечении или реабилитации после болезни, травмы или ранения. Срок повторного медицинского осмотра может составлять от 1 до 12 месяцев. В течение этого периода военнообязанные не подлежат призыву.

Негодный к военной службе с повторным осмотром через 6–12 месяцев

Этот статус получают военнослужащие, нуждающиеся в длительном лечении или восстановлении. Они подлежат увольнению со службы с последующим постановкой на воинский учет и прохождением повторной ВЛК в установленный срок.

Окончательное решение военно-врачебная комиссия принимает индивидуально с учетом медицинских документов, результатов обследований и требований действующего законодательства.

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