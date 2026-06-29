Як ВЛК визначає придатність до військової служби: повний перелік категорій

Військово-лікарська комісія визначає придатність до служби залежно від стану здоров’я відповідно до Розкладу хвороб.

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Висновок військово-лікарської комісії є одним із ключових рішень, яке визначає подальший статус людини щодо проходження військової служби. Саме від нього залежить, чи особа може служити без обмежень, проходити службу у визначених підрозділах, тимчасово отримати відстрочку з медичних причин або бути визнаною непридатною. ВЛК встановлює ступінь придатності до військової служби на основі стану здоров’я та згідно з Розкладом хвороб, затвердженим наказом Міністерства оборони України №402. У Сумському обласному ТЦК та СП пояснили категорії придатності до військової служби.

Придатний до військової служби

Цей висновок означає, що особа може проходити військову службу без обмежень щодо посади чи місця служби, у тому числі в бойових підрозділах.

Придатний до служби у військових частинах забезпечення

Такий статус встановлюється особам із певними захворюваннями або хронічними проблемами зі здоров’ям. Вони проходять службу у підрозділах забезпечення, логістики, зв’язку, охорони, медичних або навчальних закладах. За наявності підстав військовослужбовці можуть бути переведені до тилових частин.

Непридатний до військової служби

Визначається у разі наявності тяжких захворювань, несумісних із проходженням служби. У такому випадку військовослужбовці підлягають звільненню зі служби, а військовозобов’язані — виключенню з військового обліку.

Тимчасово непридатний

Такий висновок надається особам, які потребують лікування або реабілітації після хвороби, травми чи поранення. Строк повторного медичного огляду може становити від 1 до 12 місяців. На цей період військовозобов’язані не підлягають призову.

Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців

Цей статус отримують військовослужбовці, які потребують тривалого лікування або відновлення. Вони підлягають звільненню зі служби з подальшим взяттям на військовий облік та проходженням повторної ВЛК у визначений строк.

Остаточне рішення військово-лікарська комісія ухвалює індивідуально з урахуванням медичних документів, результатів обстежень та вимог чинного законодавства.

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