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Як ВЛК визначає придатність до військової служби: повний перелік категорій

07:18, 29 червня 2026
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Військово-лікарська комісія визначає придатність до служби залежно від стану здоров’я відповідно до Розкладу хвороб.
Як ВЛК визначає придатність до військової служби: повний перелік категорій
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Висновок військово-лікарської комісії є одним із ключових рішень, яке визначає подальший статус людини щодо проходження військової служби. Саме від нього залежить, чи особа може служити без обмежень, проходити службу у визначених підрозділах, тимчасово отримати відстрочку з медичних причин або бути визнаною непридатною. ВЛК встановлює ступінь придатності до військової служби на основі стану здоров’я та згідно з Розкладом хвороб, затвердженим наказом Міністерства оборони України №402. У Сумському обласному ТЦК та СП пояснили категорії придатності до військової служби.

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Придатний до військової служби

Цей висновок означає, що особа може проходити військову службу без обмежень щодо посади чи місця служби, у тому числі в бойових підрозділах.

Придатний до служби у військових частинах забезпечення

Такий статус встановлюється особам із певними захворюваннями або хронічними проблемами зі здоров’ям. Вони проходять службу у підрозділах забезпечення, логістики, зв’язку, охорони, медичних або навчальних закладах. За наявності підстав військовослужбовці можуть бути переведені до тилових частин.

Непридатний до військової служби

Визначається у разі наявності тяжких захворювань, несумісних із проходженням служби. У такому випадку військовослужбовці підлягають звільненню зі служби, а військовозобов’язані — виключенню з військового обліку.

Тимчасово непридатний

Такий висновок надається особам, які потребують лікування або реабілітації після хвороби, травми чи поранення. Строк повторного медичного огляду може становити від 1 до 12 місяців. На цей період військовозобов’язані не підлягають призову.

Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців

Цей статус отримують військовослужбовці, які потребують тривалого лікування або відновлення. Вони підлягають звільненню зі служби з подальшим взяттям на військовий облік та проходженням повторної ВЛК у визначений строк.

Остаточне рішення військово-лікарська комісія ухвалює індивідуально з урахуванням медичних документів, результатів обстежень та вимог чинного законодавства.

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