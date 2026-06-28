Зеленський підписав указ про відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври та початок підготовки до 1000-річного ювілею

Документ охоплює культурні, освітні та інфраструктурні ініціативи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №560/2026, яким передбачено відзначення у 2026 році 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври та початок підготовки до її 1000-річного ювілею. Про це йдеться в офіційному документі.

В указі наголошується, що рішення ухвалене з огляду на унікальне значення Києво-Печерської лаври як одного з найдавніших духовних і культурних центрів України, її роль у розвитку християнської традиції, освіти, культури та формуванні національної ідентичності.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити відзначення 975-річчя лаври у 2026 році та розробити план заходів із підготовки до 1000-річного ювілею. Йдеться про проєкти у сферах збереження культурної спадщини, розвитку музейної інфраструктури, наукової діяльності, культурної дипломатії, інформаційного супроводу та фінансування відповідних заходів. Окремо передбачено підтримку просвітницьких, освітніх і молодіжних ініціатив, спрямованих на утвердження української ідентичності з використанням спадщини лаври. До підготовки заходів також можуть бути залучені представники Православної церкви України за згодою.

Міністерству закордонних справ доручено організувати міжнародне відзначення ювілею, зокрема через проведення тематичних, виставкових, наукових і комунікаційних заходів в ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних інституціях, а також у парламентах і урядових установах інших держав. Окремо йдеться про залучення іноземних партнерів і дипломатичного корпусу до участі в подіях та використання ювілею як елементу культурної дипломатії.

Також МЗС спільно з Міністерством культури має сприяти міжнародній співпраці між музейними, архівними, бібліотечними та науковими установами, а також опрацювати питання включення 1000-річчя Києво-Печерської лаври до календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО на 2050–2051 роки і залучення донорів до проєктів з її збереження та відновлення.

Київській міській держадміністрації разом із профільними міністерствами доручено забезпечити інфраструктурні та організаційні заходи для функціонування та безпеки території лаври. Йдеться про модернізацію інженерних мереж, транспортної та пішохідної доступності, енергетичної стійкості, а також про заходи зі збереження об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його буферної зони.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.